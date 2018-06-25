Telekom Eurocup’ta

Yeni sezonda Süper Lig'de
şampiyonluk mücadelesi verecek olan Türk Telekom Basketbol Takımı
, ULEB (Avrupa Basketbol Ligleri Birliği)
tarafından 24
takımın mücadele vereceği EuroCup'a
davet edildi. Euroleague'le
birlikte Avrupa'nın
en büyük basketbol organizasyonundan biri olan EuroCup'a
davet edilen Türk Telekom Basketbol Takımı
, 2018 – 2019
sezonunda Türkiye'yi Avrupa'da
temsil edecek. Başkent temsilcisi Türk Telekom Basketbol Takımı
daha önce Avrupa'da 4
kez Koraç
, 2
kez Saporta
, iki
kez de FIBA CUP'da
mücadele etmişti. KUTLU: GEÇMİŞİN ETKİSİ ÖNEMLİ TÜRK
Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, ULEB'in EuroCup
için Türk Telekom
'u seçmesinde geçmişteki başarılarının önemli etkisi olduğunu söyledi. Yeni sezonda bir yandan Süper Lig
'de şampiyonluk mücadelesi vereceklerini bir yandan da EuroCup'ta en üst noktaya kadar tırmanabilmek için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirten Kutlu, "Kulübümüzün geçmişteki Avrupa tecrübesi EuroCup'a seçilmemizde etkili oldu. Ayrıca son sezonumuzda gösterdiğimiz üstün başarı da Avrupa'nın dikkatini çekti. Yönetimimizin bu konudaki yüksek arzusuyla Süper Lig'e yükseldiğimiz ilk sezonda bu başarıyı yakaladık. EuroCup'ta mücadele ederek Avrupa takımlarını Ankara
'ya getireceğiz. Yönetimimiz, teknik ekibimiz, kuracağımız iddialı kadro ve taraftarlarımızla birlikte ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Gelecek sezonlarda Euroleague'e katılma hedefimiz için, EuroCup çok önemli bir tecrübe olacaktır. Ülkemize, kulübümüze ve Türk spor camiasına hayırlı olsun" dedi.