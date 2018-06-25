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Telekom ’ta

’e yükselen başkent temsilcisi Basketbol Takımı, ilk sezonunda ULEB tarafından ’a davet edildi

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Telekom Eurocup’ta
Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Türk Telekom Basketbol Takımı, ULEB (Avrupa Basketbol Ligleri Birliği) tarafından 24 takımın mücadele vereceği EuroCup'a davet edildi. Euroleague'le birlikte Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonundan biri olan EuroCup'a davet edilen Türk Telekom Basketbol Takımı, 2018 – 2019 sezonunda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek. Başkent temsilcisi Türk Telekom Basketbol Takımı daha önce Avrupa'da 4 kez Koraç, 2 kez Saporta, iki kez de FIBA CUP'da mücadele etmişti.

KUTLU: GEÇMİŞİN ETKİSİ ÖNEMLİ
TÜRK Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, ULEB'in için 'u seçmesinde geçmişteki başarılarının önemli etkisi olduğunu söyledi. Yeni sezonda bir yandan 'de şampiyonluk mücadelesi vereceklerini bir yandan da EuroCup'ta en üst noktaya kadar tırmanabilmek için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirten Kutlu, "Kulübümüzün geçmişteki Avrupa tecrübesi EuroCup'a seçilmemizde etkili oldu. Ayrıca son sezonumuzda gösterdiğimiz üstün başarı da Avrupa'nın dikkatini çekti. Yönetimimizin bu konudaki yüksek arzusuyla Süper Lig'e yükseldiğimiz ilk sezonda bu başarıyı yakaladık. EuroCup'ta mücadele ederek Avrupa takımlarını 'ya getireceğiz. Yönetimimiz, teknik ekibimiz, kuracağımız iddialı kadro ve taraftarlarımızla birlikte ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Gelecek sezonlarda Euroleague'e katılma hedefimiz için, EuroCup çok önemli bir tecrübe olacaktır. Ülkemize, kulübümüze ve Türk spor camiasına hayırlı olsun" dedi.
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Telekom Eurocup’ta
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