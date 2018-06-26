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ya Narko-net tedbiri

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Uyuşturucuya Narko-net tedbiri
EMNIYET Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, sosyal medyada yapılan bazı paylaşımların kullanımını özendirici etkisinin olduğunu belirtti. Seydioğulları, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü öncesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla uyuşturucu ticaretinin yapıldığı Balkan rotası üzerinde bulunduğunu belirten Seydioğulları, uyuşturucunun geçtiği güzergahta da kaldığını ifade etti. Emniyet Genel Müdürlüğünde uyuşturucuyla mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi amacıyla kurumsallaşma yolunda bazı adımlar atıldığını kaydeden Seydioğulları, 2015'in sonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının kurulduğunu anlattı.

NARKO-NET DEVAM EDIYOR
'na göre uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak için malzeme temin etme ve özendiren yayın ve paylaşım yapmanın suç olduğunu kaydeden Seydioğulları, geçen yıl kasım ayında ülke genelinde yapılan "Narkonet" operasyonunun bu yıl da devam ettiğini söyledi
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Uyuşturucuya Narko-net tedbiri
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