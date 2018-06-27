Geri dönüşüme tanık oldular

ALTINDAĞ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gençlik merkezlerine üye öğrencilere geri dönüşüm
eğitimi verdi. Çamlık ve Karacaören Gençlik Merkezi öğrencileri, geri dönüşüme yerinde tanıklık etti. Yaklaşık 30 öğrenci, ambalaj atıklarının toplandığı tesiste geri dönüşüm aşamaları hakkında bilgi sahibi oldu. Geri dönüşüme aşama aşama tanıklık eden Altındağlı çocuklar, temizlik maskelerini takıp atıkların nasıl toplandığını gördü. Öğrenciler, atıkların pres makinasında sıkıştırılıp sevkiyat için uygun hale getirilmesine de şahit oldu. Balya haline getirilen atıkların hammadde ihtiyacını karşılamak için ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan geri dönüşüm tesislerine götürüldüğünü öğrenen Altındağlı çocuklar, uygulamalı temizlik dersini can kulağıyla dinledi. Altındağlı çocuklara, kâğıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarının ayrı toplanmasıyla doğal kaynakların ve çevrenin korunduğu anlatıldı.