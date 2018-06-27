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Kale emin ellerde

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Kale emin ellerde
SPOR Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, kaleci Korcan Çelikay'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe Tesisleri'nde Başkan Mehmet Yiğiner ile görüşen kaleci Korcan Çelikay, 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Korcan'ın iki sezondur MKE Ankaragücü'ne önemli katkılar sağladığını belirten Yiğiner, "Aynı başarıyı Süper Lig'de de yaşayacak ve takımına aynı şekilde katkı sağlayacaktır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Yeni sezonda da başkent ekibinin kalesini koruyacak Korcan ise, "Yuvamda kaldığım için çok mutlu ve gururluyum. Ankaragücü'nün hak ettiği ligde olmasından dolayı da gururluyum. Kulübüm ile yollarımız 2. Lig'de kesişti. Şimdi efsane taraftarımız ile Süper Lig'deyiz. Başarılı olacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

KAMP BUGÜN BAŞLIYOR
Öte yandan MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk kampını Erzurum'da yapacak. Sarılacivertlilerin, bugün başlayacak ilk etap kampına, 22 futbolcu katılacak. Ankaragücü Erzurum'da en az 2 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.
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Kale emin ellerde
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