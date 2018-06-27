Kale emin ellerde

BUGÜN NELER OLDU

yeni ekiplerinden, kalecisözleşmesiniyıl uzattı.Kulüpten yapılan açıklamaya göreile görüşen kaleciyıllık sözleşmeye imza attı.iki sezondurönemli katkılar sağladığını belirten, "Aynı başarıyıde yaşayacak ve takımına aynı şekilde katkı sağlayacaktır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Yeni sezonda da başkent ekibinin kalesini koruyacakise, "Yuvamda kaldığım için çok mutlu ve gururluyum.hak ettiği ligde olmasından dolayı da gururluyum. Kulübüm ile yollarımızkesişti. Şimdi efsane taraftarımız ile. Başarılı olacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.Öte yandan, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk kampınıyapacak. Sarılacivertlilerin, bugün başlayacak ilk etap kampına,futbolcu katılacak.en azhazırlık maçı yapmayı planlıyor.