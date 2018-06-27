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Kupayı Cavcav’ın mezarına götüreceğiz

Gençlerbirliği’nin yeni teknik direktörü , Spor Toto 1. Lig’de “misafir” olduklarını belirterek, ’e çıkacaklarına inandığını söyledi

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Kupayı Cavcav’ın mezarına götüreceğiz
Başkent temsilcisi, 2018-2019 sezonu öncesi ilk çalışmasını teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı. Gençlerbirliği'nin pilot takımı Hacettepe'den kadroya dahil edilen Serdarcan Eralp, Soner Dikmen, Übeyd Adıyaman, Berat Ayberk Özdemir ve Noyan Öz ile yeni transferlerden Nadir Çiftçi ve kiralık olarak gittiği ISTRA 1961'den dönen Cosmin Matei de antrenmanda yer aldı. Takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerden İsveçli kaleci Johannes Hopf ve savunma oyuncusu Ahmet Oğuz da sezonun ilk çalışmasına katıldı. Futbolculuk döneminde kaptanlığını yaptığı Gençlerbirliği'nde bu kez teknik direktörlük görevini üstlenen Sözeri, başkent temsilcisini 29 yıl sonra veda ettiği Süper Lig'e yeniden taşıyacaklarına olan inancını dile getirdi. 1. Lig'de geçen sezon Gazişehir Gaziantep'e playoff finali oynatan Sözeri, Gençlerbirliği'ne zor bir dönemde geldiklerinin farkında olduklarını belirtti. Gençlerbirliği'nin yıllar sonra bir alt lige düşmesinin camiada moralleri bozduğunu ifade eden Sözeri, "Bu ligde misafir olduğumuzu düşünüyorum. Gençlerbirliği düştüğü yerden kalkmasını bilecek bir kulüptür" ifadelerini kullandı.

FEDAKARLIK YAPMAMIZ LAZIM
ZORLU görevin altından başarıyla kalkacaklarına inandığını dile getiren Sözeri, "Futbolcuyken Fenerbahçe'ye transfer olduğumda Gençlerbirliği'ne bonservis bedeli kazandırmıştım. Şimdi de bu takımı 'e çıkararak gündemde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sözeri, playoff oynamadan direkt Spor Toto Süper Lig vizesi almak istediklerinin altını çizerek, "Bizim için zorlu bir sezon olacak. Çünkü beklentimiz ilk iki. Tabiri caizse playoff bile bizi kesmez. Hedef ilk iki olduğu için ister istemez beklenti yüksek. Performanslar da yüksek olmak zorunda. Daha fazla fedakarlık yapıp daha fazla çalışmamız lazım" dedi.

TRAJİK VEDA
Gençlerbırlığı'nın, onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig'e "trajik" bir şekilde veda ettiğinin hatırlatılması üzerine Sözeri, sezon sonunda kupayı kazanıp, Cavcav'ın mezarına götürmek istediklerini söyledi. Sözeri, Gazişehir Gaziantep'in de play-off finalinde dramatik bir şekilde Süper Lig'e çıkma şansını kaybettiğine işaret ederek, "İki penaltıdan birini atsak Süper Lig'e yükselecektik. O da dramatik, Gençlerbirliği'nin düşmesi de dramatik. Sonuçta futbolda trajik durumlar da güzel durumlar da var. Gençlerbirliği zor bir durum geçirdi. İnşallah, sezon sonunda kupayı rahmetli İlhan Cavcav'ın mezarına oyuncularımızla, yöneticilerimizle götüreceğiz" diye konuştu.

SÜPER LİG'DEN İSTİYORLAR
TRANSFER çalışmaları hakkında bilgi veren Sözeri, "Osmanlıspor'dan kaleci Hakan Arıkan, Adanaspor'dan , yurt dışından 'yi aldık" diye görüş belirtti. Sessegnon'un takımda kalmasını istedikleri belirten , Beninli futbolcunun geleceğiyle ilgili ise, "Süper Lig'den isteyen kulüpler var ama sonuçta mukaveleli futbolcumuz. Biz kalmasını istiyoruz. Kendisi de kalmak isterse seve seve yardımcı oluruz" ifadelerini kullandı.
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