Kupayı Cavcav’ın mezarına götüreceğiz

Başkent temsilcisi, 2018-2019
sezonu öncesi ilk çalışmasını teknik direktör Erkan Sözeri
yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde
yaptı. Gençlerbirliği'nin
pilot takımı Hacettepe'den
kadroya dahil edilen Serdarcan Eralp
, Soner Dikmen
, Übeyd Adıyaman
, Berat Ayberk Özdemir
ve Noyan Öz
ile yeni transferlerden Nadir Çiftçi
ve kiralık olarak gittiği ISTRA 1961'den
dönen Cosmin Matei
de antrenmanda yer aldı. Takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimlerden İsveçli
kaleci Johannes Hopf
ve savunma oyuncusu Ahmet Oğuz
da sezonun ilk çalışmasına katıldı. Futbolculuk döneminde kaptanlığını yaptığı Gençlerbirliği'nde
bu kez teknik direktörlük görevini üstlenen Sözeri
, başkent temsilcisini 29
yıl sonra veda ettiği Süper Lig'e
yeniden taşıyacaklarına olan inancını dile getirdi. 1. Lig'de
geçen sezon Gazişehir Gaziantep'e
playoff finali oynatan Sözeri
, Gençlerbirliği'ne
zor bir dönemde geldiklerinin farkında olduklarını belirtti. Gençlerbirliği'nin
yıllar sonra bir alt lige düşmesinin camiada moralleri bozduğunu ifade eden Sözeri
, "Bu ligde misafir olduğumuzu düşünüyorum. Gençlerbirliği
düştüğü yerden kalkmasını bilecek bir kulüptür" ifadelerini kullandı. FEDAKARLIK YAPMAMIZ LAZIM ZORLU
görevin altından başarıyla kalkacaklarına inandığını dile getiren Sözeri, "Futbolcuyken Fenerbahçe'ye transfer olduğumda Gençlerbirliği'ne bonservis bedeli kazandırmıştım. Şimdi de bu takımı Süper Lig
'e çıkararak gündemde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Sözeri, playoff oynamadan direkt Spor Toto Süper Lig vizesi almak istediklerinin altını çizerek, "Bizim için zorlu bir sezon olacak. Çünkü beklentimiz ilk iki. Tabiri caizse playoff bile bizi kesmez. Hedef ilk iki olduğu için ister istemez beklenti yüksek. Performanslar da yüksek olmak zorunda. Daha fazla fedakarlık yapıp daha fazla çalışmamız lazım" dedi. TRAJİK VEDA Gençlerbırlığı'nın
, onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın
isminin verildiği sezonda Spor Toto Süper Lig'e
"trajik" bir şekilde veda ettiğinin hatırlatılması üzerine Sözeri
, sezon sonunda kupayı kazanıp, Cavcav'ın
mezarına götürmek istediklerini söyledi. Sözeri
, Gazişehir Gaziantep'in
de play-off finalinde dramatik bir şekilde Süper Lig'e
çıkma şansını kaybettiğine işaret ederek, "İki penaltıdan birini atsak Süper Lig'e
yükselecektik. O da dramatik, Gençlerbirliği'nin
düşmesi de dramatik. Sonuçta futbolda trajik durumlar da güzel durumlar da var. Gençlerbirliği
zor bir durum geçirdi. İnşallah, sezon sonunda kupayı rahmetli İlhan Cavcav'ın
mezarına oyuncularımızla, yöneticilerimizle götüreceğiz" diye konuştu. SÜPER LİG'DEN İSTİYORLAR
TRANSFER çalışmaları hakkında bilgi veren Sözeri, "Osmanlıspor'dan kaleci Hakan Arıkan, Adanaspor'dan Bekir Yılmaz
, yurt dışından Nadir Çiftçi
'yi aldık" diye görüş belirtti. Sessegnon'un takımda kalmasını istedikleri belirten Erkan Sözeri
, Beninli futbolcunun geleceğiyle ilgili ise, "Süper Lig'den isteyen kulüpler var ama sonuçta mukaveleli futbolcumuz. Biz kalmasını istiyoruz. Kendisi de kalmak isterse seve seve yardımcı oluruz" ifadelerini kullandı.