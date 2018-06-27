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Minik öğrencilerin nezaketi

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Minik öğrencilerin mavi kapak nezaketi
MINIK öğrenciler büyük bir duyarlılık örneği gösterdi. Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu Ayyıldız Şubesi kreş öğrencileri Uluslararası Omurilik ve Felçliler Derneğini ziyaret etti. Burada yapılan atölye çalışmalarını inceleyip bilgi aldılar. Nezaket Okulu öğrencilerinin hayal ettiği ürünleri cam sanatıyla şekillendiren ustalar, yaptıkları çalışmaları miniklere hediye etti. Nezaket Okulu öğrencileri de bir yıl boyunca biriktirdikleri ve pet şişeleri Uluslararası Omurilik ve Felçliler Derneğine bağışladı. Öğrencilerin duyarlılığını takdir eden yetkililer, hem ziyaretten hem de anlamlı bağıştan dolayı Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu öğrencilerine teşekkür etti.
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Minik öğrencilerin mavi kapak nezaketi
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