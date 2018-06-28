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Genç çifti ölüm ayırdı

Bir hafta sonraki düğününün ardından başkent ’da yaşayacağı evi düzenleyip memleketine dönmek isteyen İngilizce öğretmeni , geçirdiği sında hayatını kaybetti

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018
Genç çifti ölüm ayırdı
Düğünden sonra oturacağı evini düzenleyip memleketine dönmek isteyen İngilizce öğretmeni , dönüş yolunda geçirdiği feci kaza sonucu hayatını kaybetti. 'ın Yerköy ilçesinde, düğün hazırlığı yapan iki dünür aile mensuplarının bulunduğu otomobilin dönüşünde biçerdöverle çarpışması sonucu aralarında nişanlı genç kızın da bulunduğu Zafir (36) ve Melike Yüksel (16) ile Sema Koç (22) yaşamını yitirdi.

ŞOFÖR YAKALANDI
Sürücü Nuh Yüksel ve Aleyna Yüksel ile Sema Koç'un kardeşi Ceyda Koç ise yaralandı. Kazaya karışan ve olay yerinden kaçan biçerdöverin şoförü Recep S., ise jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

GERİDE FOTOĞRAFLAR KALDI
KAZADA hayatını kaybeden Koç ile nişanlısının bir hafta sonraki düğünü için hazırlık yaptığı belirtildi. Otomobildeki Koç ve Yüksel ailesinin çiftin evlendikten sonra başkentte oturacağı eve çeyizlerini ve eşyalarını yerleştirmekten dönerken kaza geçirdiği, Sema Koç'un nişanlısının ise Ankara'da olduğu ifade edildi. Büyük bir aşkla biri birine bağlı olan sevenleri sı ayırdı. Bir hafta sonra hayatını Abdüssamed Erciyas ile birleştirmeyi hayal eden Koç, trafik kazasında hayata gözlerini yumdu. Kurduğu evlilik hayali son bulan genç kadından geriye fotoğraflar kaldı…
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Genç çifti ölüm ayırdı
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