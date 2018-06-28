Genç çifti ölüm ayırdı

Düğünden sonra oturacağı evini düzenleyip memleketine dönmek isteyen İngilizce öğretmeni Sema Koç
, dönüş yolunda geçirdiği feci kaza sonucu hayatını kaybetti. Yozgat
'ın Yerköy ilçesinde, düğün hazırlığı yapan iki dünür aile mensuplarının bulunduğu otomobilin Ankara
dönüşünde biçerdöverle çarpışması sonucu aralarında nişanlı genç kızın da bulunduğu Zafir (36) ve Melike Yüksel (16) ile Sema Koç (22) yaşamını yitirdi. ŞOFÖR YAKALANDI
Sürücü Nuh Yüksel ve Aleyna Yüksel ile Sema Koç'un kardeşi Ceyda Koç ise yaralandı. Kazaya karışan ve olay yerinden kaçan biçerdöverin şoförü Recep S., ise jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. GERİDE FOTOĞRAFLAR KALDI
KAZADA
hayatını kaybeden Koç ile nişanlısının bir hafta sonraki düğünü için hazırlık yaptığı belirtildi. Otomobildeki Koç ve Yüksel ailesinin çiftin evlendikten sonra başkentte oturacağı eve çeyizlerini ve eşyalarını yerleştirmekten dönerken kaza geçirdiği, Sema Koç'un nişanlısının ise Ankara'da olduğu ifade edildi. Büyük bir aşkla biri birine bağlı olan sevenleri trafik kaza
sı ayırdı. Bir hafta sonra hayatını Abdüssamed Erciyas ile birleştirmeyi hayal eden Koç, trafik kazasında hayata gözlerini yumdu. Kurduğu evlilik hayali son bulan genç kadından geriye fotoğraflar kaldı…