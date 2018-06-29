100 kursiyerden 40 fotoğraf

YENIMAHALLE'NIN amatör fotoğrafçılarının objektifinden yansıyan birbirinden güzel fotoğraflar Nazım Hikmet
Kongre ve Sanat Merkezi içinde yer alan Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK
) Meydan, Uğrak ve Yenimahalle kurs merkezlerinde fotoğrafçılık eğitimi alan 100 kursiyerin, yıl boyunca çektikleri, doğa ve insan temalı fotoğraflardan seçilen 40 fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuldu. YENİMEK Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kurs öğretmeni Büşra Erbaş Çetinkaya ile birlikte fotoğrafları yakından inceleyerek bilgi aldı.