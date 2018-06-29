Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > 100 kursiyerden 40 fotoğraf

100 kursiyerden 40 fotoğraf

Giriş Tarihi: 29.6.2018
100 kursiyerden 40 fotoğraf
YENIMAHALLE'NIN amatör fotoğrafçılarının objektifinden yansıyan birbirinden güzel fotoğraflar Kongre ve Sanat Merkezi içinde yer alan Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları () Meydan, Uğrak ve Yenimahalle kurs merkezlerinde fotoğrafçılık eğitimi alan 100 kursiyerin, yıl boyunca çektikleri, doğa ve insan temalı fotoğraflardan seçilen 40 fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuldu. YENİMEK Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Kurs öğretmeni Büşra Erbaş Çetinkaya ile birlikte fotoğrafları yakından inceleyerek bilgi aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
100 kursiyerden 40 fotoğraf
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN