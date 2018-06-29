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Dikmenli hanımlar sergiyle büyüledi

Dikmen Hanımlar Lokali üyelerinin tasarladığı el sanatları ürünler düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Dikmenli hanımlar sergiyle büyüledi
Hanım Lokali'ne üye el sanatları kursiyerleri hazırladıkları el emeği ürünlerden oluşan ahşap boyama, geri dönüşüm ürünleri, panç nakışı, takı tasarımları ile maharetlerini ortaya koydu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı ve çok sayıda vatandaşın katıldığı sergi açılışında, Dikmen Hanımlar Lokali eğitmenlerinden İrfan Yaprak Yıldırım ile 48 kursiyer eserleriyle tam not aldılar.

İKİNCIİ SERGI ELMADAĞ'DA
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Elmadağ Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulübü üyeleri de hem yıl sonu gösterisi hem de el işi sergisiyle büyük beğeni topladı. Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, İlçe Kaymakamı Turgay Ünsal, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz ile İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu'nun izlediği yıl sonu gösterisine Elmadağlılar da yoğun ilgi gösterdi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz emeği geçen tüm üyelere teşekkür etti.

MİNİKLERDEN RENKLİ GÖSTERİ
ÇOCUK Kulübünün 4-6 yaş arası 11 minik üyesince hazırlanan ilahi ve tiyatro gösterisi büyük alkış alırken, miniklerin el işi sergisi de görenleri şaşırttı.
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Dikmenli hanımlar sergiyle büyüledi
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