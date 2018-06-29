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Önce yürüyüş sonra temizlik

kadınlar parkta yürüyüş yaptıktan sonra ellerine aldıkları çöp poşetleri ile mahallelerinde temizlik yaptı

Giriş Tarihi: 29.6.2018
Önce yürüyüş sonra temizlik
GErçekleştırdıklerı etkinliklerle doğaya ve çevreye karşı duyarlılıklarını gösteren kadınlar, bir kez daha doğa dostu olduklarını vurguladı. 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi üyeleri, önce mahallelerinde bulunan Şehit Celalettin İbiş Parkı'nda " Yürüyüşü" gerçekleştirdi, daha sonra elbirliğiyle mahallelerini temizledi. Merkez üyesi kadınların çevre temizliğine yoldan geçen vatandaşlar da katılınca, birlik, beraberlik ve dostluk dolu anlar yaşandı. Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili bilgi veren merkez sorumlusu Bilgin Satar "Merkez üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte, hem sağlıklı yaşam için düzenli yürüyüşün önemine dikkati çekmek, hem de mahallemizin temizliğinden bizlerin de sorumlu olduğunu vurgulamak istedik. Etkinliğimize üyelerimiz büyük ilgi gösterdi. El ele verip, mahallemizi temizledik. Bize diğer komşularımız da destek oldu. Belediye Başkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi, mahallemizin temizliğinden, hepimiz sorumluyuz. En güzel temizlik, hiç kirletmemektir" dedi.
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Önce yürüyüş sonra temizlik
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