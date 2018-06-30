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69 bin uyuşmazlığa arabuluculuk çözümü

Giriş Tarihi: 30.6.2018
69 bin uyuşmazlığa arabuluculuk çözümü
Meclisi, Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar'ı ağırladı. ATO meclis üyelerini arabuluculuk sistemi konusunda bilgilendiren Öztatar, uygulamanın yürürlüğe girdiği ocak ayından bu yana Türkiye genelinde 155 bin arabuluculuk başvurusu yapıldığını ve 69 bin uyuşmazlığın çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Öztatar, mahkemelerde bin günde çözülebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk sisteminde 28 günde sonuçlandırıldığını vurgulayarak, "Arabuluculuk, hak arama hürriyeti anlamında en önemli yollardan biridir" dedi.
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69 bin uyuşmazlığa arabuluculuk çözümü
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