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66 mahallede ilaçlama sürüyor

Giriş Tarihi: 1.7.2018
66 mahallede ilaçlama sürüyor
MAMAK Belediyesi, vatandaşların haşere ve sineklerden uzak bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte sineklerin yoğun olduğu yeşil alanlar, çöp alanları, parklar ve derelerin belirli aralıklarla ilaçlandığı 'ta, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği ilaçları kullanılıyor. Eylül Ayı'na kadar sürecek halk sağlığını koruyucu çalışmalar, 66 mahallede etkin şekilde yapılarak vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini sağlanacak.
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66 mahallede ilaçlama sürüyor
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