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Doktorun ayağına simülasyon gidecek

öğrencileri, hareket bozukluğu olan hastaların sensörler ve simülasyon yardımıyla çok daha etkin yürütülmesini sağlayacak sistem geliştirdi

Giriş Tarihi: 2.7.2018
Doktorun ayağına simülasyon gidecek
ELEKTRIK ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Türk sanayisinin önde gelen kuruluşlarıyla iş birliğiyle gerçekleştirilen Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri etkinliğinde teknoloji tabanlı çeşitli çözümler üretti. Bu kapsamda son sınıf öğrencileri Salih Can, İdil Gökalp, Elvin Hajızada, Serdar Köse, Ahmet Narman ve Muzaffer Özbey, şirket mentoru Tolga Sönmez'in desteğiyle HAVELSAN için Tedavi Takibi ve Hareket Simülasyonu geliştirdi. Projede, ataletsel ölçüm birimleri kullanılarak hareket takip teknolojisi uygulandı. Bu sayede rehabilitasyon sürecindeki hastaların zaman içindeki hareket gelişiminin takip edilmesi amaçlandı. Vücudun belli bölgelerine yerleştirilen sensörlerle gerçek zamanlı vücut simülasyonu elde edildi. Geliştirilen arayüz sayesinde de hasta ve doktorların kolayca kullanabileceği bir ürün oluşturulmasına çalışıldı. Hastanın uzuvlarının hareket verilerinin toplanıp uzmanlara en doğru şekilde iletilmesiyle gelişim süreci gözlemlenebilecek, tedavi doğru şekilde uygulanacak ve ayarlanabilecek.
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