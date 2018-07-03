322 bin araca egzoz muayenesi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk
, yılın ilk yarısında Ankara
'da 322 bin aracın egzoz muayenesi yaptırdığını bildirdi. Mustafa Öztürk, egzoz gazı emisyon ölçümünde yeni dönemin 1 Ocak 2018 itibarıyla başladığını, oluşturulan Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile vatandaşın egzoz takibini e-devlet üzerinden gerçekleştirdiğini hatırlattı. Yeni sistemle pul ve ruhsat verme işleminin kaldırıldığını, böylece ölçüm yapmadan pul verme ve ölçüm sonuçlarına müdahale etme gibi ihtimallerin önlendiğini anlatan Öztürk, ayrıca sahte emisyon pulu ve ruhsatının kullanılmasının da önüne geçildiğini vurguladı. Yeni uygulamanın vatandaşlar tarafından beğenildiğine işaret eden Mustafa Öztürk, bu sayede egzoz muayenesi istasyonlarında yoğunluk yaşanmadığını dile getirdi. Geçen yıl 6,5 milyon aracın egzoz muayenesi gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Öztürk, "Bu yılın ilk yarısında ülke genelinde yapılan egzoz gazı emisyon ölçümü 4 milyon 41 bine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 400 bin ölçüm artı- şı sağlandı" ifadelerini kullandı. Yapılan ölçümlerin 708 bin araçla en fazla İstanbul'da yapıldığını söyleyen Öztürk, İstanbul'u 322 bin araçla Ankara, 230 bin araçla İzmir, 164 bin araçla Antalya
, 161 bin araçla Bursa
, 126 bin araçla Konya ve 105 bin araçla Adana'nın takip ettiğini dile getirdi.