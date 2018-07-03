Başkent uğurlu geldi

BUGÜN NELER OLDU

eleme karşılaşmasındamağlup etti.Başkentkarşılaşmadaorta mesafe isabetiylemaçtaki ilk sayılarını kaydedenetkili oyunuyladurumugetirdi. İlk periyotuönde tamamlayan, ikinci çeyrekteki ilk sayılarınıile buldu.Çembere gittiğimiz bölümdeskor bulmakta zorlanmayanay yıldızlılar,dakikadasayılık farkı yakaladı:Karşılaşmanınilk yarısını milliler,skorlaönde kapattı.Üçüncü periyodun başında pota altındaile sayılar bulan ay yıldızlılar,dakikadasayılık farkı yakaladı:ile bu periyottaki ilk sayılarını kaydeden rakibi karşısındaile dış atışları değerlendiren milliler, skor üstünlüğünü de korudu. Sondakikalık bölümeüstün giren ay yıldızlılar, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdürdü.dakikayıüstün geçen, karşılaşmadan dagalibiyetle ayrıldı., başkentte ağırladığıveeli boş gönderdi.millileri iki maçta da yalnız bırakmadı.