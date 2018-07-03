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Başkent uğurlu geldi

A , başkent ’da ağırladığı Ukrayna ve İsveç’i tribünlerin müthiş desteği ile mağlup etmeyi başardı

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Başkent uğurlu geldi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası eleme karşılaşmasında İsveç'i 77-52 mağlup etti. Başkent Ankara'daki karşılaşmada Viktor Gaddefors'un orta mesafe isabetiyle maçtaki ilk sayılarını kaydeden İsveç, Czerapowicz'in etkili oyunuyla durumu 11-10'a getirdi. İlk periyotu 17-15 önde tamamlayan A Milli Takım, ikinci çeyrekteki ilk sayılarını Furkan Korkmaz ile buldu. Çembere gittiğimiz bölümde skor bulmakta zorlanmayan ay yıldızlılar, 16'ncı dakikada 8 sayılık farkı yakaladı: 27-19. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 39-25'lik skorla önde kapattı.

YALNIZ BIRAKMADILAR
Üçüncü periyodun başında pota altında Sertaç Şanlı ile sayılar bulan ay yıldızlılar, 22'nci dakikada 20 sayılık farkı yakaladı: 45-25. Czerapowicz ile bu periyottaki ilk sayılarını kaydeden rakibi karşısında Cedi Osman ile dış atışları değerlendiren milliler, skor üstünlüğünü de korudu. Son 10 dakikalık bölüme 64-41 üstün giren ay yıldızlılar, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdürdü. 36'ncı dakikayı 75-49 üstün geçen A Milli Takım, karşılaşmadan da 77-52 galibiyetle ayrıldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, başkentte ağırladığı Ukrayna ve İsveç'i eli boş gönderdi. Ankaralılar millileri iki maçta da yalnız bırakmadı.
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Başkent uğurlu geldi
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