Başkent uğurlu geldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı
, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası
eleme karşılaşmasında İsveç'i 77-52
mağlup etti.
Başkent Ankara'daki
karşılaşmada Viktor Gaddefors'un
orta mesafe isabetiyle
maçtaki ilk sayılarını kaydeden İsveç
, Czerapowicz'in
etkili oyunuyla
durumu 11-10'a
getirdi. İlk periyotu 17-15
önde tamamlayan A Milli Takım
, ikinci çeyrekteki ilk sayılarını Furkan Korkmaz
ile buldu.
Çembere gittiğimiz bölümde
skor bulmakta zorlanmayan
ay yıldızlılar, 16'ncı
dakikada 8
sayılık farkı yakaladı: 27-19.
Karşılaşmanın
ilk yarısını milliler, 39-25'lik
skorla
önde kapattı. YALNIZ BIRAKMADILAR
Üçüncü periyodun başında pota altında Sertaç Şanlı
ile sayılar bulan ay yıldızlılar, 22'nci
dakikada 20
sayılık farkı yakaladı: 45-25
. Czerapowicz
ile bu periyottaki ilk sayılarını kaydeden rakibi karşısında Cedi Osman
ile dış atışları değerlendiren milliler, skor üstünlüğünü de korudu. Son 10
dakikalık bölüme 64-41
üstün giren ay yıldızlılar, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdürdü. 36'ncı
dakikayı 75-49
üstün geçen A Milli Takım
, karşılaşmadan da 77-52
galibiyetle ayrıldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı
, başkentte ağırladığı Ukrayna
ve İsveç'i
eli boş gönderdi. Ankaralılar
millileri iki maçta da yalnız bırakmadı.