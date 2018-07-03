Hazal ATEŞ: Başkent’in “Altınköyü!”

Kentsel dönüşüm
le birlikte birçok ilçenin de çehresi değişti. Bunun en güzel örneklerinden biri de Altındağ.
Hafta sonu bir grup gazeteci arkadaşımla Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin
konuğu olduk. Veysel Bey bizi Altınköy Açık Hava Müzesi'nde
ağırladı.
Bizzat kendisinin projelendirdiği bu köyün büyük bölümü iki yılda tamamlandı.
Yaklaşık 650 dönüm arazi üzerine kurulmuş.
Köy deyip geçmeyin! Anadolu'nun herhangi bir köyünde ne varsa Altınköy'de de onu bulmak mümkün. Un yapılan değirmenden bulgur kaynatılan kazanlara, çamaşırhaneden tulumlara kadar… Asma köprüden geçerken çorak Ankara
'da değil de Karadeniz'de hissediyor insan.
Bununla da sınırlı değil. Kuzular, inekler, atlar, kuşlar, ceylanlar, arılar, horozlar… Göz alabildiğine uzanan buğday tarlası… Köy peyniri, yumurtası, ekmeği ne ararsanız o var. Karadeniz'den getirilen kültür hazinesi ahşap evler da ayrı bir güzellik.
Hele bir de çocuklarınız varsa mutlaka uğrayın, bir günü bu şirin köyde geçirin derim.
Karadeniz tadında, yeşili, suyu bol şirin mi şirin! Başkan Tiryaki
de, projeye ilişkin şunları söylüyor: "Ankara'ya bir köy açık hava müzesi kazandırdık. Bittiğinde yaklaşık 1000 dönüm büyüklüğünde olacak.
Altınköy bir kentsel dönüşüm projesi aynı zamanda. Üstündeki gecekondular yıkılarak çok büyük bir açık hava müzesi oluşturuldu.
100 yıl öncesinin köy hayatının yaşatıldığı bir müze burası. Şehirlerde yaşayan çocukların, köy yaşamını öğrenmesi, köylerimizdeki gelenek, görenekleri ve ritüelleri görmesi açısından çok önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bugün sütün fabrikada üretildiğini, salatalığın ağaçta yetiştiğini sanan şehirde büyüyen çocuklarımızın, 100 yıl öncesinin doğal köy yaşamını öğrenmesi açısından bir okul görevi üstleniyor Altınköy." Başkan Tiryaki
2004 yılında bu göreve geldi. O günden bu yana yaklaşık 200'e yakın tesisi hizmete açtı. Bu sürede yaklaşık 140 milyon liralık yatırım gerçekleşti.
Belediyenin geliri de 300 milyon liraya yaklaştı.
Belediyenin hiçbir kurum ve kuruluşa tek kuruş borcu bulunmuyor. Kentsel dönüşüm kapsamında 50 bine yakın gecekondu yıkıldı. Adeta yepyeni bir ilçe inşa edilmiş.
Üstelik çorak topraklardan yeşil bir doğa harikası ortaya çıkmış. Zor olanı devlete tek kuruş yük olmadan başaran Başkan Tiryaki
ve ekibini tebrik ediyorum. Özetle; "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz!"
Yerel seçimler için start verilmiş durumda.
İnanıyorum ki! Sadece konuşan değil böyle vatandaşa hizmet odaklı projelere imza atanlar kazanacak.