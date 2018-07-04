Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Başkan Destici’den AK Parti’ye ziyaret

Başkan Destici’den ’ye ziyaret

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Başkan Destici’den AK Parti’ye ziyaret
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı , 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 'dan milletvekili seçilmesinin ardından Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret etti. Destici, Cumhur İttifakı'nın seçimlerden başarıyla çıktığını belirterek, "Birtakım olumsuz emelleri, hesapları boşa çıkartmıştır. Manipülasyonların, spekülasyonların asılsız olduğunu da seçim sonuçları ortaya koymuştur. Manipülasyonların, spekülasyonların asılsız olduğunu da seçim sonuçları ortaya koymuştur" diye konuştu. Yeni sistemin Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Destici, "80 darbesinden sonra ilk defa TBMM'de temsilde adalet bu kadar yüksek derecede sağlanmıştır" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Destici’den AK Parti’ye ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN