Başkan Destici’den AK Parti’ye ziyaret

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Ankara
'dan milletvekili seçilmesinin ardından AK Parti
Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ziyaret etti. Destici, Cumhur İttifakı'nın seçimlerden başarıyla çıktığını belirterek, "Birtakım olumsuz emelleri, hesapları boşa çıkartmıştır. Manipülasyonların, spekülasyonların asılsız olduğunu da seçim sonuçları ortaya koymuştur. Manipülasyonların, spekülasyonların asılsız olduğunu da seçim sonuçları ortaya koymuştur" diye konuştu. Yeni sistemin Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Destici, "80 darbesinden sonra ilk defa TBMM'de temsilde adalet bu kadar yüksek derecede sağlanmıştır" dedi.