Pursaklar’da er meydanı

ATA
sporu olan yağlı güreş
lere sahip çıkan ve bunu Pursaklar'da
yaşatan Belediye Başkanı Selçuk Çetin
, 200'e
yakın pehlivanı Pursaklar
halkı ile buluşturdu. Ayyıldız Özgürlük Parkı'nda
yapılan 5. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız
, Kaymakam İhsan Kara
, Belediye Başkanı Selçuk Çetin
, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık
, MHP İlçe Başkanı Uğur Atagün
, Güreş Ağası Hasan Yiğit
, bürokratlar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda sporsever katıldı. Yağlı güreşlerde 200'e
yakın pehlivan er meydanı
nda kol bağladı. Başpehlivan, başaltı, büyük orta, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük, deste küçük, tozkoparan, ayak boy, teşvik bir, teşvik iki, minik iki ve minik bir kategorisinde kıyasıya mücadeleler yapıldı. BAŞPEHLİVAN KÖSEOĞLU Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin
,
"Bizler ata sporumuz olan
yağlı pehlivan güreşlerimizi
geleneksel hale getirip
ilçemizde yaşatıyoruz.
Güreşlere katılan
pehlivanlarımıza, sporseverlerimize
teşekkür ediyorum"
şeklinde konuştu.
Kıyasıya geçen güreşlerde birinciliği Başpehlivan Hamza Köseoğlu
kazandı.