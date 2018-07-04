Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Pursaklar’da er meydanı

Pursaklar’da

Pursaklar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği lerinin beşincisinde na çıkan pehlivanlar kıyasıya güreşti. Birinciliği ise elde etti

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Pursaklar’da er meydanı
ATA sporu olan lere sahip çıkan ve bunu Pursaklar'da yaşatan Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 200'e yakın pehlivanı Pursaklar halkı ile buluşturdu. Ayyıldız Özgürlük Parkı'nda yapılan 5. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kaymakam İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, MHP İlçe Başkanı Uğur Atagün, Güreş Ağası Hasan Yiğit, bürokratlar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda sporsever katıldı. Yağlı güreşlerde 200'e yakın pehlivan nda kol bağladı. Başpehlivan, başaltı, büyük orta, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük, deste küçük, tozkoparan, ayak boy, teşvik bir, teşvik iki, minik iki ve minik bir kategorisinde kıyasıya mücadeleler yapıldı.

BAŞPEHLİVAN KÖSEOĞLU
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Bizler ata sporumuz olan yağlı pehlivan güreşlerimizi geleneksel hale getirip ilçemizde yaşatıyoruz. Güreşlere katılan pehlivanlarımıza, sporseverlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Kıyasıya geçen güreşlerde birinciliği Başpehlivan Hamza Köseoğlu kazandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pursaklar’da er meydanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN