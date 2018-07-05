Başkan Ertürk: Biz büyük bir aileyiz

KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk
, her hafta salı günleri Mavi Ay hizmet biriminde gerçekleştirilen halk günleri ile vatandaşlarla bir araya geliyor. Ertürk, burada vatandaşlarla tek tek ilgilenerek talep ve sorunlarını dinliyor. Ertürk, vatandaşların sorun ve istekleri doğrultusunda onlara yardımcı olmaya çalışıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, başkan seçildiği 2004 yılından bu yana sürekli vatandaşla iç içe olduğunu ifade ederek, "Kahramankazan'da nüfusu 53 bine yaklaşan büyük bir aileyiz. 81 ilden gelen vatandaşlarımızın yaşadığı Kahramankazan'da, bu ailenin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz" şeklinde konuştu.