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birinci ikinci

2018’de olmak için en fazla başvuru ’dan geldi. İstanbul’u takip etti

Giriş Tarihi: 5.7.2018
İstanbul birinci Ankara ikinci
AILE ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca sayısını artırmak üzere yürütülen çalışmalar meyvesini verdi. Koruyucu aile olmak için başvuranların sayısı yılın altı ayında bine yaklaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, gönüllülük kavramı ve farkındalığın geliştirilmesi ile toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması amacıyla gerçekleştirilen "Gönül Elçileri Projesi"nin alt projesi olan koruyucu aile hizmeti, 'da başlatılmıştı.

ÖDEME YAPILIYOR
Bu yılın ocak-haziran döneminde koruyucu aile olmak için en fazla başvuru 121 rakamı ile 'dan yapıldı. İstanbul'u 69 rakamı ile Ankara, 42 rakamı ile takip etti. Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamaları için talepte bulunan ailelere, çocuk başına net ödeme yapılıyor.
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İstanbul birinci Ankara ikinci
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