İstanbul birinci Ankara ikinci

AILE ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca koruyucu aile
sayısını artırmak üzere yürütülen çalışmalar meyvesini verdi. Koruyucu aile olmak için başvuranların sayısı yılın altı ayında bine yaklaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, gönüllülük kavramı ve farkındalığın geliştirilmesi ile toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması amacıyla gerçekleştirilen "Gönül Elçileri Projesi"nin alt projesi olan koruyucu aile hizmeti, Ankara
'da başlatılmıştı. ÖDEME YAPILIYOR
Bu yılın ocak-haziran döneminde koruyucu aile olmak için en fazla başvuru 121 rakamı ile İstanbul
'dan yapıldı. İstanbul'u 69 rakamı ile Ankara, 42 rakamı ile Bursa
takip etti. Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamaları için talepte bulunan ailelere, çocuk başına net ödeme yapılıyor.