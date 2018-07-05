Yeraltı suları korunacak

ASKİ Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte başkentte ortak projelere imza atacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ
Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi arasında ortak projeleri hayata geçireceklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Kınacı, işbirliği ile Ankara
'nın su kaynaklarını daha verimli kullanmayı amaçladıklarının altını çizdi. Sağlıklı ve temiz su temini başta olmak üzere su kaynaklarının yönetimi ve daha etkin kullanılmasına yönelik ortak projeler üreteceklerini vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı
, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen "Gerede Suyu Projesi" için iki kurumun da yoğun bir çalışma yürüttüğüne dikkati çekti. İSTİŞARE SÜRECEK
Ankara Çayı ve Yeraltı Suları Koruma Planları ile ilgili ortak çalışma yaptıklarını da ifade eden Genel Müdür Cumali Kınacı, "Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi'nden çıkan suyun tarımsal sulamada kullanılmasına ilişkin esasları da belirlemeye çalışıyoruz. DSİ ile istişare toplantılarımızı sürdüreceğiz. Ankara'nın bugün ve gelecekteki su kaynaklarının verimli ve etkin şekilde kullanılması için hazırlıklarımızı hiç geciktirmeden şimdiden yapmamız gerekiyor" dedi.