Paşayı bile dolandırdılar

15 Temmuz'daki hain kalkışma sonrası telefon dolandırıcıları bunu fırsata çevirdi. Telefonla aradığı vatandaşlara kendilerini hâkim savcı olarak tanıtıp isimlerinin FETÖ' ye karıştığını söyleyen dolandırıcılar, vatandaşlardan para talep etti. 2 zanlı bu yöntemle 400 bin liralık vurgun yaptı. Ankara
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcı çetesini çökertti. Biri Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir vatandaş ise dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Son zamanlara iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarının artması üzerine harekete geçen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini hâkim ve savcı olarak tanıtan zanlıların izine ulaştı. Aralarında emekli bir orgeneralin de bulunduğu toplam 8 kişiyi mağdur eden 2 şüpheli, yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı. SON ANDA KURTULDU
Emekli orgenerali telefonla arayarak aynı yöntemi kullanan zanlılar, mağdurun 12 bin 620 dolarını aldı. Telefonla vatandaşları hipnotize eden ve vatandaşları suçlu olduklarına ikna eden zanlıların oldukça profesyonel davrandıkları ortaya çıktı. Defalarca haber yapılmasına rağmen dolandırıcıların tuzağına düşen orgeneralin de telefonu kapatana kadar dolandırıldığını anlamadığı öğrenildi. Telefonu kapattıktan sonra paraları dolandırıcılara teslim eden orgeneral, durumu hemen polise bildirdi. Ekipler gelen ihbarları inceledi ve kamera kayıtları sayesinde zanlıların izine ulaştı. Polisler tarafından yapılan çalışmada 1 müştekiye ait 60 bin TL ise son anda kurtarıldı. Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan Suriye uyruklu Hishan Al J. ile Tuncay Ç., isimli zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.