Köy muhtarından kameralı önlem

GÜLBAĞI Mahalle Muhtarı ve Balâ Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Ünal, Ankara
'nın Polatlı İlçesi bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile Ağrı
'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in kaybolduktan sonra ölü bulunmasının ardından köyünde bir takım güvenlik önlemi almaya karar verdi. Balâ Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Arif Kaplan'ın desteği ile muhtar Ünal, köyün farklı yerlerine dört adet güvenlik kamerası taktırdı. Muhtar Nazım Ünal, son günlerde yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğünü hatırlatarak, "Son günlerde yaşamış olduğumuz bu olaylardan dolayı köylerimizle toplanarak, payımıza düşen dersleri çıkarttık ve yavrularımızın, köyümüzün can ve mal güvenliğini sağlamak ve yaşanabilecek hırsızlık, çocuk kaçırma, çocuk istismarı ve benzeri olayların önüne geçmek ve caydırıcılık oluşturmak amacıyla, jandarma ve kolluk kuvvetlerinin yardımlarını da alarak kendi imkanlarımızla köyümüze güvenlik kamerası sistemi taktırma kararı aldık" ifadelerini kullandı. KAPLAN: ELLERİ KIRILSIN
Balâ Belediye Başkanı Arif Kaplan da yaşanan çocuk kaçırma olaylarına tepki göstererek, "Kim yaptıysa elleri kırılsın. Bunu yapanlar kahrolsun. Bütün mahalle muhtarlarımın da böyle duyarlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.