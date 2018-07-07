Yeni misafirler geyikler

53 bin dönümlük alanda mesire yerlerinden spor kompleksi ve düğün salonuna kadar birçok farklı mekanın yer aldığı Sincan Evcil Hayvanlar Parkı, okulların kapanmasıyla çocukların aileleriyle birlikte keyifle vakit geçirdiği adreslerden biri oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren park, dünyaya gözlerini yeni açan 5 ala geyik, 4 benekli ala geyik ve 1 kızıl geyik yavrusu ile daha da renklendi. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği 10 geyik yavrusu, tüm gün anneleriyle birlikte vakit geçirirken, çocukların da ilgi odağı oluyor. BİLMEYENLER VAR Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube
Müdürü Mustafa Şener, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı ve Mesire Alanı
'nın Ankaralıların birçoğu tarafından bilinmediğine dikkat çekerek, yaz aylarında özellikle çocukların hayvanları yakından tanıması ve sevmesi için ailelere çocuklarını getirmeleri çağrısında bulundu. Önümüzdeki dönemde mevcut hayvanların dışında 5 veya 6 tür hayvan çeşidini daha getirmeyi düşündüklerini, bunların arasında deve, yak ve maymun türlerinin olmasını planladıklarını ifade eden Şener, Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'ndaki hayvanlardan bazılarının da LÖSEV, Kanserle Savaş Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarına rehabilitasyon amaçlı verildiğini de söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, hayvan sayısındaki artış oranına göre bazı hayvanları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile görüşerek, doğal yaşam parklarında doğaya bırakıyor.