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Biraz taktik biraz kuvvet

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Biraz taktik biraz kuvvet
, kampının 6. gününe kuvvet çalışmasıyla başlarken taktik ağırlıklı çalışmayla bitirdi. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren başkent ekibi günü çift antrenmanla tamamladı. Günün ilk antrenmanına Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıkan oyuncular 1.5 saat çalıştı. Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan mor-sarılılar, egzersiz lastiğiyle yapılan çalışmayla devam edildi. İkinci bölümde saha içerisine kurulan istasyonlarda kuvvet ve çabukluk çalışması yapan oyuncular daha sonra 7'ye 3 top kapma oyununa geçti. Antrenman açma germe egzersizleriyle son buldu. Başkent ekibinin akşam antrenmanı ise 1.5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman çeşitli pas organizasyonlarıyla devam etti. Günün ikinci antrenmanı tam sahada taktiğe yönelik yapılan çift kale maçla son buldu.
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Biraz taktik biraz kuvvet
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