Kösrelik can aldı

OLAY Kösrelik
göletinde meydana geldi. Yiğitcan Pınarcı
ve 4 arkadaşı Pursaklar ilçesinden 5 kilometre yürüyerek Bağlum'da bulunan Kösrelik gölete gitti. Arkadaşlarıyla birlikte gölete varan Pınarcı, gölet kenarında yürürken dengesini kaybedip gölete düştü. Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen göletten çıkamayan Pınarcı boğularak hayatını kaybetti. Gölet kenarında bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Olay yerine gelen Ankara
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı dalgıç ekipleri Pınarcı'nın cansız bedenini göletten çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Pınarcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde gelen Pınarcı'nın ailesi sinir krizi geçirdi. Yiğitcan Pınarcı'nın cansız bedeni Ankara Keçiören Adli Tıp
Kurumu'na kaldırıldı.