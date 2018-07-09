12 gitti 5 geldi

Süper Lig'e
veda ettiği teknik direktörü Ümit Özat
ile yollarını ayırdıktan sonra Spor Toto 1. Lig
play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a
kaybeden Gazişehir Gaziantep'in
hocası Erkan Sözeri
ile anlaşan kırmızı-siyahlılar, takımdaki 12
futbolcuyla yola devam etmedi. Kadrosundaki Belaruslu Siarhei Palitsevich'i Kazakistan'ın Kairat
, Sırp Petar Skuletic'i Fransa'nın Montpellier
takımına veren başkent takımı, İsveç
vatandaşı Abdul Rahman Khalili
, Hollandalı Elvis Manu
, Fransız Dialo Guidile
ve Florentin Pogba
ile Sırp Marko Milinkovic
ile sözleşme yenilemedi. Kadrosundaki Senegal
asıllı Fransa
vatandaşı defans oyuncusu Ousmane N'Diaye'yi 21
yaş altı takımına gönderen Gençlerbirliği'nde
böylece sezon öncesi hazırlıklarında takımla çalışan yabancı futbolcu sayısı 7'ye
düşürülmüş oldu. TFF'ye
bildirilen kadroda statü gereği 1. Lig'de 10
yabancı futbolcuya yer verebilen kulüpler, maçlarda ise aynı anda 5
yabancı futbolcuyla sahaya çıkabiliyor. Kulübede ise 1
yabancı futbolcu bulunabiliyor.