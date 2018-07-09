12 gitti 5 geldi

BUGÜN NELER OLDU

veda ettiği teknik direktörüile yollarını ayırdıktan sonraplay-off finalindekaybedenhocasıile anlaşan kırmızı-siyahlılar, takımdakifutbolcuyla yola devam etmedi. Kadrosundakitakımına veren başkent takımı,vatandaşıveileile sözleşme yenilemedi. Kadrosundakiasıllıvatandaşı defans oyuncusuyaş altı takımına gönderenböylece sezon öncesi hazırlıklarında takımla çalışan yabancı futbolcu sayısıdüşürülmüş oldu.bildirilen kadroda statü gereğiyabancı futbolcuya yer verebilen kulüpler, maçlarda ise aynı andayabancı futbolcuyla sahaya çıkabiliyor. Kulübede iseyabancı futbolcu bulunabiliyor.