Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > 12 gitti 5 geldi

12 gitti 5 geldi

Spor Toto ’e onursal başkanı merhum ’ın adının verildiği sezonda veda eden , kadrosundaki 12 futbolcu ile yollarını ayırırken 5 isimle de anlaşma sağladı

Giriş Tarihi: 9.7.2018
12 gitti 5 geldi
Süper Lig'e veda ettiği teknik direktörü Ümit Özat ile yollarını ayırdıktan sonra Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kaybeden Gazişehir Gaziantep'in hocası Erkan Sözeri ile anlaşan kırmızı-siyahlılar, takımdaki 12 futbolcuyla yola devam etmedi. Kadrosundaki Belaruslu Siarhei Palitsevich'i Kazakistan'ın Kairat, Sırp Petar Skuletic'i Fransa'nın Montpellier takımına veren başkent takımı, İsveç vatandaşı Abdul Rahman Khalili, Hollandalı Elvis Manu, Fransız Dialo Guidile ve Florentin Pogba ile Sırp Marko Milinkovic ile sözleşme yenilemedi. Kadrosundaki Senegal asıllı Fransa vatandaşı defans oyuncusu Ousmane N'Diaye'yi 21 yaş altı takımına gönderen Gençlerbirliği'nde böylece sezon öncesi hazırlıklarında takımla çalışan yabancı futbolcu sayısı 7'ye düşürülmüş oldu. TFF'ye bildirilen kadroda statü gereği 1. Lig'de 10 yabancı futbolcuya yer verebilen kulüpler, maçlarda ise aynı anda 5 yabancı futbolcuyla sahaya çıkabiliyor. Kulübede ise 1 yabancı futbolcu bulunabiliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
12 gitti 5 geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN