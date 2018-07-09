13 ilçeye 45 tesis

ASKİ Genel Müdürlüğü, içme ve kullanma suyu kalitesini artırmak için bu yılın başından itibaren 13 farklı ilçede, 45 yeni Paket Su Arıtma Tesisi'ni devreye soktu. ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, başkentin en ücra noktasındaki yerleşim yeri dahil her bir abonesine yeterli miktar ve kalitede su temini sağlamanın öncelikleri olduğunu söyledi. ASKİ'nin bir yandan suyu yetersiz olan yerleşim yerlerindeki su kaynaklarını geliştirmeye diğer yandan da kullanılan mevcut suyun kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara hız verdiğine dikkati çeken Kınacı, "Önceliğimiz içme suyu
nun kalitesini yeni arıtma tesisleri kurarak daha da iyileştirmek" dedi. SERTLIK GIDERILIYOR
Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Gölbaşı, Güdül, Kalecik, Kahramankazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Sincan ilçelerinde köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 45 köy, Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne kavuştu. Yeni kurulan arıtma tesisleri ile özellikle kuyulardan temin edilen sularda görülen sertliğin ve diğer bazı kimyasal bileşenlerin azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Kınacı, "Hizmete alınan 45'i yeni toplam 102 paket arıtma tesisiyle içme ve kullanma suyu kalitesinde iyileştirme sağladık" diye konuştu. Ankara
'nın bulunduğu coğrafi konum ve jeolojik formasyon sebebiyle topraklarında arsenik, bor, sülfat gibi çok sayıda kimyasalı barındırdığını ifade eden Kınacı, "Bölgesel olarak alternatifi bulunmayan su kaynaklarının kullanılması çoğu yerleşimler için zorunluluk arz etmektedir. Bu da doğal olarak arıtma tesisi yapılması sonucunu ortaya çıkarmaktadır" dedi.