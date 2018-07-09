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5 isimle yollar ayrıldı

Giriş Tarihi: 9.7.2018
5 isimle yollar ayrıldı
GENÇLERBIRLIĞI, kadrosunda tutmadığı yabancı futbolcuların dışında 5 yerli isimle de sözleşme yenilemedi. Takım kaptanlarından Uğur Çiftçi ile anlaşmayan kırmızı-siyahlılar şu ana kadar, tecrübeli futbolcular Serdar Özkan, Aydın Karabulut, Murat Duruer ve geçen sezonu toplam 96 dakikayla tamamlayan Mehmet Taş ile yollarını ayırdı. Başkent ekibi, Spor Toto 1. Lig'de oynayacağı sezon öncesinde şimdiye dek 4 transferle kadrosunu güçlendirdi. Gençlerbirliği, şu ana dek İskoçya ekibi Celtic'ten Nadir Çiftçi, Slovakya takımı Spartak Trnava'dan Yasin Pehlivan, Osmanlıspor'dan kaleci Hakan Arıkan ve Adanaspor'dan Bekir Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Öte yandan kırmızı-siyahlılar, TFF 2. Lig'de yer alan pilot takımı Hacettepe'den kaleci Übeyd Adıyaman, Soner Dikmen, Serdarcan Eralp, Berat Ayberk Özdemir ve Noyan Öz'ü, Kızılcahamam'daki kamp kadrosuna dahil etti.
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5 isimle yollar ayrıldı
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