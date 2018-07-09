5 isimle yollar ayrıldı

BUGÜN NELER OLDU

, kadrosunda tutmadığı yabancı futbolcuların dışındayerli isimle de sözleşme yenilemedi. Takım kaptanlarındanile anlaşmayan kırmızı-siyahlılar şu ana kadar, tecrübeli futbolcularve geçen sezonu toplamdakikayla tamamlayanile yollarını ayırdı. Başkent ekibi,oynayacağı sezon öncesinde şimdiye dektransferle kadrosunu güçlendirdi., şu ana dekekibitakımıkalecivekadrosuna kattı. Öte yandan kırmızı-siyahlılar,yer alan pilot takımıkalecivekamp kadrosuna dahil etti.