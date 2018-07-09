5 isimle yollar ayrıldı

GENÇLERBIRLIĞI
, kadrosunda tutmadığı yabancı futbolcuların dışında 5
yerli isimle de sözleşme yenilemedi. Takım kaptanlarından Uğur Çiftçi
ile anlaşmayan kırmızı-siyahlılar şu ana kadar, tecrübeli futbolcular Serdar Özkan
, Aydın Karabulut
, Murat Duruer
ve geçen sezonu toplam 96
dakikayla tamamlayan Mehmet Taş
ile yollarını ayırdı. Başkent ekibi, Spor Toto 1. Lig'de
oynayacağı sezon öncesinde şimdiye dek 4
transferle kadrosunu güçlendirdi. Gençlerbirliği
, şu ana dek İskoçya
ekibi Celtic'ten Nadir Çiftçi
, Slovakya
takımı Spartak Trnava'dan Yasin Pehlivan
, Osmanlıspor'dan
kaleci Hakan Arıkan
ve Adanaspor'dan Bekir Yılmaz'ı
kadrosuna kattı. Öte yandan kırmızı-siyahlılar, TFF 2. Lig'de
yer alan pilot takımı Hacettepe'den
kaleci Übeyd Adıyaman
, Soner Dikmen
, Serdarcan Eralp
, Berat Ayberk Özdemir
ve Noyan Öz'ü
, Kızılcahamam'daki
kamp kadrosuna dahil etti.