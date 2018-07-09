Hacettepe’nin Gambiyalı hekimi

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi
nde araştırma görevlisi olarak çalışan Jaiteh, Türkiye'de geçirdiği 12 yıllık eğitim ve meslek hayatını anlattı. Jaiteh, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yürüttüğü Türkiye burslarını kazanmasının ardından Türkiye'ye 2006'da tıp okumak için geldiğini söyledi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünde eğitime başlayan Jaiteh, 2013'te mezun olduğunu ve okulda iç hastalıkları uzmanlık eğitimine devam ederken 2015'te İç Hastalıklar Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başladığını aktardı. Doktor Jaiteh
, yabancı bir ülkede tıp eğitimi almanın kolay olmadığını belirterek, Türkçe'yi öğrendikten sonra zamanla önündeki engelleri aşmayı başardığına işaret etti. SORUN YAŞAMIYORUM
Türkiye'de çalışan Afrikalı doktorların sayısının az olmasından dolayı insanların bu duruma alışık olmadığını dile getiren Doktor Jaiteh, genellikle hastalardan "Bu doktor beni anlar mı?" veya "Bana yardımcı olabilir mi?" şeklinde tepkiler geldiğini anlattı. Doktor Jaiteh, "Onlarla Türkçe konuşabildiğimizi gördükten sonra rahatlıyorlar ve ön yargılarını kırıyorlar." dedi. İş hayatında karşılaştığı olayların kendisi için birer tecrübe olduğunu ve sorun yaşamadığını ifade eden Jaiteh, "Hastalarla iletişim kurup onların şikayetiyle ilgili hikayeleri öğrenmeye çalışırken, nereli olduğumuz, ülkemizin nasıl olduğu ve Türkiye'ye neden geldiğimiz hakkında sorularla karşılaşıyoruz" dedi.