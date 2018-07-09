Malezya’dan ATO’ya yatırım çağrısı

MALEZYA
Dış Ticaret Geliştirme Kurulu Direktörü Rosmizah Mat Jusoh, Ankaralı iş adamlarını Malezya'da yatırım yapmaya davet etti. Ankara Ticaret Odası
(ATO
) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret eden Jusoh, ülkesindeki yatırım fırsatları hakkında bilgi vererek, Malezya'nın çevre ülkelerle birlikte 600 milyon nüfuslu bir pazara hitap ettiğini söyledi. Malezya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayan Jusoh, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için Ankara Ticaret Odası ile ortak çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz. Dış Ticaret Geliştirme Kurulu olarak karşılıklı ticareti geliştirmek isteyen herkese yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu. POZİTİF BAKIŞ AÇISI
Malezya'nın uluslararası rekabette güçlü yanları bulunduğuna dikkat çeken Jusoh, iş insanlarının karşılıklı toplantı ve seyahatlerinin ticari ilişkileri geliştirmek için başlangıç olabileceğini söyledi. Jusoh, Baran başkanlığındaki ATO heyetini Malezya'ya davet etti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu Direktörü Rosmizah Mat Jusoh'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Baran Türk halkının Malezya'ya pozitif bir bakışı olduğunu söyledi.