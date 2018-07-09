Osmanlıspor Futsal Şampiyonlar Ligi’nde

FUTSAL Ligi'nde
büyük başarılara imza atarak Türkiye
finallerinde şampiyonluğu elde eden Osmanlıspor Futsal Takımı
, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde
ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Son 4
sezonda olduğu gibi yine final grubu müsabakalarına katılma başarısı gösteren mor-sarılı ekip, Adana Seyhan Belediye Spor
ve Diyarbakır Alipaşa Spor
karşısında galip gelirken İstanbul Arnavutköy Belediye Spor
ile berabere kaldı ve ilk devreyi 7
puan ile tamamladı. İkinci devrede Arnavutköy Belediye Spor'u
hükmen 3-0
yenen Osmanlıspor Futsal Takımı
, 2017-2018 TFF Futsal Ligi
şampiyonu oldu. UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu
, H Grubu'nda
yer alacak olan başkent ekibi 28 Ağustos
- 2 Eylül
tarihlerinde Romanya'da
oynanacak olan müsabakalarda C.S. Informatica Timisoara (Romanya)
ve Lynx FC (Cebelitarık)
takımları ile karşılaşacak.