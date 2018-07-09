Osmanlıspor Futsal Şampiyonlar Ligi’nde

BUGÜN NELER OLDU

büyük başarılara imza atarakfinallerinde şampiyonluğu elde edenülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Sonsezonda olduğu gibi yine final grubu müsabakalarına katılma başarısı gösteren mor-sarılı ekip,vekarşısında galip gelirkenile berabere kaldı ve ilk devreyipuan ile tamamladı. İkinci devredehükmenyenenşampiyonu oldu.yer alacak olan başkent ekibitarihlerindeoynanacak olan müsabakalardavetakımları ile karşılaşacak.