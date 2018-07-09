Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Osmanlıspor Futsal Şampiyonlar Ligi’nde

Osmanlıspor Futsal Şampiyonlar Ligi’nde

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Osmanlıspor Futsal Şampiyonlar Ligi’nde
FUTSAL Ligi'nde büyük başarılara imza atarak Türkiye finallerinde şampiyonluğu elde eden Osmanlıspor Futsal Takımı, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Son 4 sezonda olduğu gibi yine final grubu müsabakalarına katılma başarısı gösteren mor-sarılı ekip, Adana Seyhan Belediye Spor ve Diyarbakır Alipaşa Spor karşısında galip gelirken İstanbul Arnavutköy Belediye Spor ile berabere kaldı ve ilk devreyi 7 puan ile tamamladı. İkinci devrede Arnavutköy Belediye Spor'u hükmen 3-0 yenen Osmanlıspor Futsal Takımı, 2017-2018 TFF Futsal Ligi şampiyonu oldu. UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu, H Grubu'nda yer alacak olan başkent ekibi 28 Ağustos - 2 Eylül tarihlerinde Romanya'da oynanacak olan müsabakalarda C.S. Informatica Timisoara (Romanya) ve Lynx FC (Cebelitarık) takımları ile karşılaşacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlıspor Futsal Şampiyonlar Ligi’nde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN