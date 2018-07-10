Kuyumcular Odası’ndan liseye altın gibi hediye

ANKARA
Keçiören Halk Eğitim Merkezi
ile Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yapılan görüşme ve değerlendirmeler neticesinde halk eğitim merkezinin bünyesinde bulunan takı ve tasarım araç ve gereçler, kuyumculuk alanında eğitim gören öğrenciler için protokol kapsamında liseye teslim edildi. ÖNEMLI BIR ADIM Ankara Kuyumcular
ve Saatçiler Esnaf Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu yapılan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kuyumculuk sektörünün geleceğiyle ilgili bu güzel protokolün gerçekleşmesi neticesinde araç ve gereçlerin kuyumculuk alanında eğitim gören öğrencilerimize kazandırılmasından büyük bir mutluluk duyduk. Bu araç ve gereçleri, uygulamalı eğitimlerine faydalı olacağı düşünülerek öğrencilerimize kazandıran başta Keçiören Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşe Tekin olmak üzere Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Bölümü Alan Şefi Neşe Karaslan'a ve her iki kurumun öğretmen ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu, sektörümüzün geleceği için atılmış önemli bir adımdır" dedi.