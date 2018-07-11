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Pikniğe gelene çöp poşet

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Pikniğe gelene çöp poşet
KIZILCAHAMAM'DAKI Soğuksu ı içerisinde bulunan Çam Hotel Thermal Resort&Spa, Convention Center Park'a piknik için gelenlere çöp poşeti dağıtmaya başladı. Otel işletmesi hafta sonları Kızılcahamam Soğuksu Milli Park içerisine pikniğe gelen misafirlere çevre bilincini aşılamak ve çöplerini derli toplu bırakarak çevrenin temiz tutulması için bir uygulama başlatıldığı belirtilerek, "Arta kalan çöplerinin ortalığa bırakılmaması için bu çöp poşetlerini kullanmalarını rica ediyorlar" denildi. Piknikçiler, otel yönetimine teşekkür etti.
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Pikniğe gelene çöp poşet
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