BUGÜN NELER OLDU

tecrübeli savunma oyuncusuileyıllık ön sözleşme imzaladı.gelerek kendisini sarı-lacivertlicamiaya bağlayan ön sözleşmeye imzaattıktan sonra duygu ve düşüncelerini ifadeeden, "Profesyonel futbolhayatımda heptaraftarlarınaimrenmişimdir, artık onlarla birlikteyim,heyecanlıyım" dedi. Geçen sezon yaşananşampiyonlukta emeği geçen herkese teşekküreden, "Büyük bir camiayageldim, bunun bilincindeyim. Tarihi birkulüp ve muhteşem taraftarlarımız var. Bumuhteşem taraftarınkarşısınaçıkacağım için mutlu ve huzurluyum. Birçokekibinden teklif gelmesinerağmen maddiyatı önemsemeden bu tarihikulüp önceliğim oldu.hakettiği ligdedir ve daha da başarılı olmakiçin bütün gücümle savaşacağım" ifadelerinikullandı.geçtiğimiz sezonforma giymişti.