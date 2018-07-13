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Bütün gücümle savaşacağım

Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor’da forma giyen tecrübeli savunma oyuncusu Ankaragücü ile bir yıllık ön sözleşme imzaladı

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Bütün gücümle savaşacağım
Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in tecrübeli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan ile 1 yıllık ön sözleşme imzaladı. Beştepe Tesisleri'ne gelerek kendisini sarı-lacivertli camiaya bağlayan ön sözleşmeye imza attıktan sonra duygu ve düşüncelerini ifade eden Yalçın Ayhan, "Profesyonel futbol hayatımda hep Ankaragücü taraftarlarına imrenmişimdir, artık onlarla birlikteyim, heyecanlıyım" dedi. Geçen sezon yaşanan şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür eden Yalçın Ayhan, "Büyük bir camiaya geldim, bunun bilincindeyim. Tarihi bir kulüp ve muhteşem taraftarlarımız var. Bu muhteşem taraftarın Süper Lig'de karşısına çıkacağım için mutlu ve huzurluyum. Bir çok Süper Lig ekibinden teklif gelmesine rağmen maddiyatı önemsemeden bu tarihi kulüp önceliğim oldu. Ankaragücü hak ettiği ligdedir ve daha da başarılı olmak için bütün gücümle savaşacağım" ifadelerini kullandı. Yalçın Ayhan geçtiğimiz sezon Osmanlıspor'da forma giymişti.
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