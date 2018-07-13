Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in
tecrübeli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan
ile 1
yıllık ön sözleşme imzaladı. Beştepe Tesisleri'ne
gelerek kendisini sarı-lacivertli
camiaya bağlayan ön sözleşmeye imza
attıktan sonra duygu ve düşüncelerini ifade
eden Yalçın Ayhan
, "Profesyonel futbol
hayatımda hep Ankaragücü
taraftarlarına
imrenmişimdir, artık onlarla birlikteyim,
heyecanlıyım" dedi. Geçen sezon yaşanan
şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür
eden Yalçın Ayhan
, "Büyük bir camiaya
geldim, bunun bilincindeyim. Tarihi bir
kulüp ve muhteşem taraftarlarımız var. Bu
muhteşem taraftarın Süper Lig'de
karşısına
çıkacağım için mutlu ve huzurluyum. Bir
çok Süper Lig
ekibinden teklif gelmesine
rağmen maddiyatı önemsemeden bu tarihi
kulüp önceliğim oldu. Ankaragücü
hak
ettiği ligdedir ve daha da başarılı olmak
için bütün gücümle savaşacağım" ifadelerini
kullandı. Yalçın Ayhan
geçtiğimiz sezon Osmanlıspor'da
forma giymişti.