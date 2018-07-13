Goalball’ın kraliçesi

ULUSLARARASI Paralimpik Komitesi
internet sitesi olan Paralympic.org
tarafından her ay
düzenlenen Allianz Ayın Atleti
yarışmasının haziran ayı sonuçları
açıklandı. Halk oylamasına sunulan
yarışmanın kazananı aldığı
yüzde 64
oy oranı ile Yenimahalle Belediyesi Kadın Goalball
oyuncusu Sevda Altunoluk
oldu. Dünya Şampiyonası'nda 46
gol
atarak 11'inci
kez Dünya Gol Kraliçesi
olan Altunoluk
, takım
arkadaşı Neşe Mercan
ile 2020 Bayan Goalball Milli Takımı Olimpiyatları'na
gitmeye hak kazanarak milli takım
kadrosunda yer
aldı. Goalball Kadınlar 1. Ligi'nde Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü
sporcuları Sevda Altunoluk
, Neşe Mercan
, Sevtap Altınoluk
, Hilal Polat
ve Fatma Beyza Ceran'ın
bulunduğu
ekip devreyi lider tamamladı.