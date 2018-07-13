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Goalball’ın kraliçesi

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Goalball’ın kraliçesi
ULUSLARARASI Paralimpik Komitesi internet sitesi olan Paralympic.org tarafından her ay düzenlenen Allianz Ayın Atleti yarışmasının haziran ayı sonuçları açıklandı. Halk oylamasına sunulan yarışmanın kazananı aldığı yüzde 64 oy oranı ile Yenimahalle Belediyesi Kadın Goalball oyuncusu Sevda Altunoluk oldu. Dünya Şampiyonası'nda 46 gol atarak 11'inci kez Dünya Gol Kraliçesi olan Altunoluk, takım arkadaşı Neşe Mercan ile 2020 Bayan Goalball Milli Takımı Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanarak kadrosunda yer aldı. Goalball Kadınlar 1. Ligi'nde Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları Sevda Altunoluk, Neşe Mercan, Sevtap Altınoluk, Hilal Polat ve Fatma Beyza Ceran'ın bulunduğu ekip devreyi lider tamamladı.
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Goalball’ın kraliçesi
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