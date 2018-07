Benim yaralarım şeref madalyam

BUGÜN NELER OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara 'da yaralanan gazi polis memuru Serkan Erdinç, "15 Temmuz'da yaralanmak benim en büyük şerefimdir" dedi. O dönem Şırnak Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalıştığını ancak sağlık sorunları nedeniyle raporlu olduğu için 15 Temmuz'da Ankara'da bulunduğunu belirten Erdinç, şöyle konuştu: "İstanbul'daki Boğaz Köprüsü 'nün trafiğe kapatıldığını öğrenince, bunun bir darbe girişimi olabileceğini düşünerek harekete geçtim. İlk önce Başbakanlık Konutu'na gittim, daha sonra Genelkurmay Başkanlığının bulunduğu kavşağa geçtim. Oradaki arkadaşların yaşananlardan bilgisi yoktu. Ardından otomatik silah bulup olaylara müdahale etmek amacıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne gittim. Orada silah bulamayınca yedek şarjörlerini almak için eve gitmeye karar verdim. Yolda, Jandarma Genel Komutanlığından Külliye'ye doğru ateş açıldığını gördüm."Evinden gerekli mühimmatlarını aldıktan sonra yolda durdurduğu polis aracıyla Ankara Emniyet Müdürlüğünün önüne ulaştığını kaydeden Erdinç, burada bulunduğu sırada yanlarına darbeci 6 askerin geldiğini söyledi. Erdinç, " İlk çatışmada 5 arkadaşım şehit oldu. Çatışma 20 dakika devam etti. Ben de karnımdan kurşun yedim, sol bacağıma ise şarapnel parçaları isabet etti" diye konuştu. Olay yerinden geçen vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldığını, taburcu edildikten sonra kendisine gazilik beratı verildiğini belirten Erdinç, tayininin de 8 ay önce devam eden tedavileri nedeniyle İzmir'e çıktığını aktardı. Vatan için her zaman can vermeye hazır olduğunu vurgulayan Erdinç, "Hiç kimse bana 'raporlu gününde gittin' diye bir şey demedi. Herkes 'Allah razı olsun senden' dediler. Vücudumda birçok iz kaldı ama onlar bana güç veriyor. Bu devlet zaten o şekilde ayakta duruyor. Söz konusu vatan olduktan sonra bir saniye bile düşünmeden 15 Temmuz'da olduğu gibi şu an yarım vücudumla sokağa çıkıp mücadeleye hazırım, yine olsa yine yaparım" dedi.