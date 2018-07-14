Çetin’den esnafa geleneksel ziyaret

PURSAKLAR Belediye Başkanı Selçuk Çetin
geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleriyle gönüllere dokunmaya devam ediyor. Hem mevcut hem de yeni açılan iş yerlerini ziyaret eden Başkan Çetin, esnafın derdini yerinde dinliyor. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, zabıta müdürü ile birlikte geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyor. Ziyaretler kapsamında esnafa Türk bayrağı da hediye eden Çetin "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin, esnaf kardeşlerimizin işlerini bol ve kazançlarını helal eylesin" mesajı veriyor.