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Külliye’ye kadar pedal çevirecekler

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Külliye’ye kadar pedal çevirecekler
KAYSERI'DEN yola çıkan bir grup bisiklet sporcusu şehitlerini anmak için darbeciler tarafından hedef alınan 'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar 350 kilometre pedal çevirecek. '15 Temmuz Bisiklet Grubu' ismiyle faaliyet gösteren bisikletçiler, Ankara yolculuğu öncesi Kartal Şehitliği'nde kabirleri ziyaret ederek dua okudu. Grup adına açıklama yapan ekip lideri Hamza Şeker, bisikleti hayatlarının bir parçası olarak gördüklerini, bir yandan spor yapıp diğer yandan da milli ve manevi değerleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.
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Külliye’ye kadar pedal çevirecekler
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