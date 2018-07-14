Vatan nöbetı Sincan’da devam etti

15 Temmuz
Platformu Sincan Cezaevi önünde toplanarak birlik mesajı verdi. Başkentliler 15Temmuz'dan bu yana şehit aileleri ve gazilerin yanında olarak Sincan Ağır Ceza yerleşkesi önünde nöbet tuttu. '15 Temmuz'u unutmadık ve unutturmayacağız' diyerek yola çıkan 15 Temmuz Platformu üyeleri 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Gününe
2 gün kala bir araya geldi. Platform üyeleri 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', Hainlere ölüm hainlere idam' 'Hain FETÖ hesap verecek', 'Hak iş burada hainler nerede?' sloganları attı, şehitlerin ruhu için dualar okudu.