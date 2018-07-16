15 Temmuz ruhu dipdiri

Kahramankazan Belediyesi'nce 15 Temmuz
hain darbe girişiminin engellenmesinin 2'inci yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü
etkinlikleri düzenlendi. SABAH Gazetesi'nin yazarı ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
Kahramankazanlılarla buluşurken, 15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşların gösterdiği kahramanlık tiyatro oyunu ile anlatıldı. Kahramankazan Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile Ankara
ve Türkiye'nin değişik noktalarından gelen şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kahramankazanlıların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde Başkan Ertürk programın açılışında, Kahramankazanlı 9 şehidin isimlerini okuyarak temsili yoklama yaptı. İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu etkinlik kapsamında 15 Temmuz mücadelesi ve dini kaynağından öğrenme konusunda vatandaşları bilgilendirdi. ALLAH BIR DAHA YAŞATMASIN
Başkan Ertürk, 15 Temmuz'dan çok büyük dersler çıkardıklarını ifade ederek, "Yakın tarihimizin belki de tüm zamanların en karanlık darbe girişimi olan 15 Temmuz'da Türkiye'nin milli beka ve barışını tasfiye etmeye cüret gösterenlere karşı tek yumruk, tek ses hareket ederek hainlere hep beraber gereken dersi verdik" dedi. Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı ömürler dileyen Ertürk, "Bu süreçte bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan yalnızca milletimizin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve devletimizin tüm kademelerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Allah bir daha 15 Temmuzu yaşatmasın" diye konuştu. BİSİKLETLE DÜZCE'DEN GELDİLER
AYRICA Düzce
15 Temmuz Parkı'ndan 11 kişilik ekiple cuma günü yola çıkan bisiklet kulübü üyeleri, 200 kilometreyi geride bırakarak Kahramankazan'a geldi. Polis ekibi ve ambulans eşliğinde ilçeye gelen sporcular, belediye önünde 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği üyeleri tarafından karşılandı. Sporcular kısa bir şehir turu attı. Düzce Genç Memur-Sen Bisiklet Kulübü Başkanı Yaşar Artın, Hain darbe girişimini protesto etmek ve bu ihaneti unutturmamak adına etkinliği düzenlediklerini söyledi.