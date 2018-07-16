Anahtar Putsila

BUGÜN NELER OLDU

geçtiğimizsezonorta sahasındatakımın beyniolan, hazırlıkkampındaki antrenmanlardagösterdiği performansıylayeni sezondada bu özelliğini devamettireceğinin sinyalleriniveriyor. Geçtiğimiz sezonskora yaptığı katkıları iletakımın kilit ismi olanönümüzdekisezonda da oynayacağıfutbolla teknikdirektörveyönetimininen güvendiği oyuncularınbaşında geliyor.Geçtiğimiz sezongösterdiği performanslayıl aradan sonra yenidenyükselmesinde büyük payı olan takımın lokomotif ismi, yeni sezonda da takımının en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.sezonunda teknik direktördeğişmez isimlerinden olanyaşındakiorta saha oyuncusu, oynadığımaçınilk on birde başlamıştı. Bu maçlarda 4 gol atıp,asist yapan deneyimli orta saha oyuncusu takımının en skorer oyuncularından birisi olmuştu.Putsila profesyonel futbol kariyerineyılındatakımında başladı.iki sezon forma giydikten sonratakımına transfer olan Belaruslu oyuncu daha sonraveformalarını giyenyılındatransfer oldu.formasını iki sezon terleten tecrübeli orta sahamaçtagol attı.yılında başkent ekibitransfer olan, burada kariyerinin en parlak sezonunu yaşadı.ilk sezonundayükselme mutluluğunu yaşayanmaçtagole doğrudan katkı sağladı ve bu performasıyla kariyer rekorunu kırdı.