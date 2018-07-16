Anahtar Putsila

Ankaragücü'nün
geçtiğimiz
sezon
orta sahasında
takımın beyni
olan Anton Putsila
, hazırlık
kampındaki antrenmanlarda
gösterdiği performansıyla
yeni sezonda
da bu özelliğini devam
ettireceğinin sinyallerini
veriyor. Geçtiğimiz sezon
skora yaptığı katkıları ile
takımın kilit ismi olan Anton Putsila
önümüzdeki
sezonda da oynayacağı
futbolla teknik
direktör İsmail Kartal
ve Ankaragücü
yönetiminin
en güvendiği oyuncuların
başında geliyor. 23 MAÇTA İLK 11
Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de
gösterdiği performansla Ankaragücü'nün 6
yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e
yükselmesinde büyük payı olan takımın lokomotif ismi Anton Putsila
, yeni sezonda da takımının en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Spor Toto 1. Lig'in 2017-2018
sezonunda teknik direktör İsmail Kartal'ın
değişmez isimlerinden olan 31
yaşındaki Belaruslu
orta saha oyuncusu Putsila
, oynadığı 25
maçın 23'üne
ilk on birde başlamıştı. Bu maçlarda 4 gol atıp, 6
asist yapan deneyimli orta saha oyuncusu takımının en skorer oyuncularından birisi olmuştu. EN PARLAK SEZON ANTON
Putsila profesyonel futbol kariyerine 2007
yılında Almanya'nın Hamburg
takımında başladı. Hamburg'da
iki sezon forma giydikten sonra Freiburg
takımına transfer olan Belaruslu oyuncu daha sonra Rusya'nın yolunu tuttu
. Volga Nyzhny
ve Torpedo Moscow
formalarını giyen Putsila
, 2015
yılında Gaziantepspor'a
transfer oldu. Gaziantepspor
formasını iki sezon terleten tecrübeli orta saha 40
maçta 3
gol attı. 2017
yılında başkent ekibi Ankaragücü'ne
transfer olan Anton Putsila
, burada kariyerinin en parlak sezonunu yaşadı. Ankaragücü'ndeki
ilk sezonunda Spor Toto Süper Lig'e
yükselme mutluluğunu yaşayan Anton Putsila
, 25
maçta 10
gole doğrudan katkı sağladı ve bu performasıyla kariyer rekorunu kırdı. Yunus Emre ÖZTAŞ