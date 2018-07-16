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Anahtar Putsila

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü orta sahasının adeta beyni olan ve takımın 10 golüne doğrudan etki eden Belaruslu futbolcu , ’de de yine başkent ekibinin en kilit oyuncusu olacak

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Anahtar Putsila
Ankaragücü'nün geçtiğimiz sezon orta sahasında takımın beyni olan Anton Putsila, hazırlık kampındaki antrenmanlarda gösterdiği performansıyla yeni sezonda da bu özelliğini devam ettireceğinin sinyallerini veriyor. Geçtiğimiz sezon skora yaptığı katkıları ile takımın kilit ismi olan Anton Putsila önümüzdeki sezonda da oynayacağı futbolla teknik direktör İsmail Kartal ve Ankaragücü yönetiminin en güvendiği oyuncuların başında geliyor.

23 MAÇTA İLK 11
Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de gösterdiği performansla Ankaragücü'nün 6 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinde büyük payı olan takımın lokomotif ismi Anton Putsila, yeni sezonda da takımının en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Spor Toto 1. Lig'in 2017-2018 sezonunda teknik direktör İsmail Kartal'ın değişmez isimlerinden olan 31 yaşındaki Belaruslu orta saha oyuncusu Putsila, oynadığı 25 maçın 23'üne ilk on birde başlamıştı. Bu maçlarda 4 gol atıp, 6 asist yapan deneyimli orta saha oyuncusu takımının en skorer oyuncularından birisi olmuştu.

EN PARLAK SEZON
ANTON Putsila profesyonel futbol kariyerine 2007 yılında Almanya'nın Hamburg takımında başladı. Hamburg'da iki sezon forma giydikten sonra Freiburg takımına transfer olan Belaruslu oyuncu daha sonra Rusya'nın yolunu tuttu. Volga Nyzhny ve Torpedo Moscow formalarını giyen Putsila, 2015 yılında Gaziantepspor'a transfer oldu. Gaziantepspor formasını iki sezon terleten tecrübeli orta saha 40 maçta 3 gol attı. 2017 yılında başkent ekibi Ankaragücü'ne transfer olan Anton Putsila, burada kariyerinin en parlak sezonunu yaşadı. Ankaragücü'ndeki ilk sezonunda Spor Toto Süper Lig'e yükselme mutluluğunu yaşayan Anton Putsila, 25 maçta 10 gole doğrudan katkı sağladı ve bu performasıyla kariyer rekorunu kırdı.

Yunus Emre ÖZTAŞ
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Anahtar Putsila
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