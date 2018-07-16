GÖLBAŞI'NDA yaşayan ortopedik engelli 62 yaşındaki Hamit Hayran
, 29 yıl önce geçirdiği iş kazasından sonra iki ayağını da kaybetti. Yumurta oyma sanatı ile tanışan ve yaşamına bambaşka bir boyut kazandıran Hayran, boş yumurta kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor. 2 çocuk, 5 torun sahibi Hamit Hayran, her türlü yumurtaya şekiller çizerek oyuyor ve boyayıp internet üzerinden satışını yapıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısıyla onbinlerce kişi sokağa çıktı. Hayran onlardan biriydi. Hayran o geceyi şöyle anlatıyor: "O gece ben 15 Temmuzu
yaşayan bir Gölbaşılı olarak 1'nci ve 2'nci bombada oradaydım. Sabaha kadar bekleyip yaşadığım o duyguları sanatıma nakşetmek zorundaydım. Çünkü bir Türk vatandaşı olarak bir sanatkâr olarak bir insan olarak onu yaşamıştım. Cumhurbaşkanımızdan tutun o güzel insanlara kadar onları sevip saygı duyduğum için bende o gece yaşadığım duygularımı yumurta kabuğuna işledim. Bedenim değil ama emeğim şehitlerle."