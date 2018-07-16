Sıcak havalarda havuzlar doldu

BUGÜN NELER OLDU

her yaş grubundanvatandaşın ilk tercihi olanhavuzları, yaz sıcaklarının yoğun şekilde kendini hissettirdiği şu günlerde yoğun mesai yaşıyor.tarafından sadece ilçe sakinleri değil tümkullanımına sunulanve yakın zamanda açılışı yapılarakbölgesine büyük değer kazandıracak olanvatandaşların sıcak yaz günlerinde serinlemesini, spor yaparak zinde kalmasına ortam sağlıyor.Her yaş grubundan insanın kullanımına açık olanhavuzlarında engelli bireyler de unutulmadı. İlçe sınırları içinde hali hazırda kullanıma açık olan, yaz kış demeden vatandaşların yoğun ilgisini görenhavuzlarında engelli bireylerin rahat ve güvenli kullanabilmesi için bütün ayrıntılar düşünüldü.