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Sıcak havalarda havuzlar doldu

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Sıcak havalarda havuzlar doldu
7'DEN 70'e her yaş grubundan Ankaralı vatandaşın ilk tercihi olan Yenimahalle havuzları, yaz sıcaklarının yoğun şekilde kendini hissettirdiği şu günlerde yoğun mesai yaşıyor. Yenimahalle Belediyesi tarafından sadece ilçe sakinleri değil tüm Ankaralıların kullanımına sunulan Hacı Sabancı, Turgut Özakman, Bülent Ecevit ve yakın zamanda açılışı yapılarak Şentepe bölgesine büyük değer kazandıracak olan Barıştepe Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi vatandaşların sıcak yaz günlerinde serinlemesini, spor yaparak zinde kalmasına ortam sağlıyor.

ENGELLILER UNUTULMADI
Her yaş grubundan insanın kullanımına açık olan Yenimahalle'nin havuzlarında engelli bireyler de unutulmadı. İlçe sınırları içinde hali hazırda kullanıma açık olan, yaz kış demeden vatandaşların yoğun ilgisini gören Yenimahalle Belediyesi havuzlarında engelli bireylerin rahat ve güvenli kullanabilmesi için bütün ayrıntılar düşünüldü.
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Sıcak havalarda havuzlar doldu
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