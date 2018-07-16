Sıcak havalarda havuzlar doldu

7'DEN 70'e
her yaş grubundan Ankaralı
vatandaşın ilk tercihi olan Yenimahalle
havuzları, yaz sıcaklarının yoğun şekilde kendini hissettirdiği şu günlerde yoğun mesai yaşıyor. Yenimahalle Belediyesi
tarafından sadece ilçe sakinleri değil tüm Ankaralıların
kullanımına sunulan Hacı Sabancı
, Turgut Özakman
, Bülent Ecevit
ve yakın zamanda açılışı yapılarak Şentepe
bölgesine büyük değer kazandıracak olan Barıştepe Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisi
vatandaşların sıcak yaz günlerinde serinlemesini, spor yaparak zinde kalmasına ortam sağlıyor. ENGELLILER UNUTULMADI
Her yaş grubundan insanın kullanımına açık olan Yenimahalle'nin
havuzlarında engelli bireyler de unutulmadı. İlçe sınırları içinde hali hazırda kullanıma açık olan, yaz kış demeden vatandaşların yoğun ilgisini gören Yenimahalle Belediyesi
havuzlarında engelli bireylerin rahat ve güvenli kullanabilmesi için bütün ayrıntılar düşünüldü.