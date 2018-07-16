Tiryaki’den açılış öncesi son denetimler

ALTINDAĞ'IN çehresini değiştiren yatırımların inşaatlarıyla yakından ilgilenen ve sık sık çalışmaları yerinde inceleyen Altındağ Belediye
Başkanı Veysel Tiryaki
, yaz döneminde birbiri ardına açılışları yapılacak tesislerde açılış öncesi son denetimleri gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde, dev yatırımları tek tek gezen Başkan Tiryaki, yerinde incelemeler yaptı. İlk olarak yapımı tamamlanan ve kısa sürede açılması planlanan at manejini ziyaret eden Başkan Tiryaki, burada tamamlanması gereken işleri sıraladı ve çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Manej çevresinde yapılan düzenlemeleri inceleyen Başkan Tiryaki, ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra, yarın Doğantepe Mahallesi'nde açılışı yapılacak olan Şehitler Parkı ve Şehitler Camisi'ni ziyaret eden Başkan Tiryaki, burada açılış öncesi son kontrolleri gerçekleştirdi. Başkan Tiryaki, parkta ve camideki eksiklerin bir an önce tamamlanmasını istedi.