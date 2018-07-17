Babasının çırağı yorgancı Murat Lise öğrencisi 14 yaşındaki Murat Şahin, kaybolmaya başlayan mesleklerden olan yorgancılığı yaşatmak için babasının yanında çıraklık yapıyor





BABASINA YARDIM EDİYOR

"Sokakta gezeceğine hem işi öğreniyor hem de babasına yardım ediyor" diyen Şahin, "Nevresim dikmeyi, yorgan sopalamasını öğrenecek. Şu anda çıraklık aşamasında… Yaz sezonunda tatil olduğu için bana gelip yardım ediyor. Kış mevsiminde de derslerini bitirdiği zaman bana gelir yardım eder. Sokakta gezeceğine gelip babasına yardım ediyor" şeklinde konuştu. Eski geleneklerin artık kalmadığını söyleyen Şahin, "İç Anadolu'nun yünü bitmez. Bu gelenek devam ediyor. Ama şimdiki nesilde yeni evlenecek çiftler yünü sevmiyoruz diyor. Her şeyin hazırı çıktığı için hazıra kaçmak istiyorlar. Yaz-kış yün yorgan sağlıklı" diye konuştu.



MÜHENDİS OLMAK İSTİYOR

MESLEĞIN kendisine çok şey kattığını ve ilerde elektrik mühendisi olmak istediğini belirten Murat ise, " Lise 1'nci sınıfa gidiyorum. Baba mesleğini öğrenmek istiyordum. Babam dikiyordu tuhaf geliyordu. Bende dikiyim diyordum. İlk önce küçük yorganla başladım. Ondan sonra orta, şimdi büyük yorgana geçtim. Babam parçalıyor yorganı bağlıyor. Ben ortalarından dikiyorum. Ben bu mesleği seviyorum. Müşterilerle ilgileniyorum. Yeni insanlar tanıyorum. Bana doğruluğu, çalışmayı, sabretmeyi öğretti. Çünkü sabredip yapmaya devam edersen sonucu güzel oluyor. Büyüyünce elektrik mühendisi olmak istiyorum. Olmazsa garanti meslek baba mesleğini sürdürmek istiyorum"dedi.



ÖNCE DERSLER

YORGANCILIK mesleğini okuldaki ve mahallesindeki arkadaşlarına da tavsiye ettiğini söyleyen Murat Şahin, "İlk önce okuldan eve geliyorum. Derslerimi yapıp dükkâna geliyorum. 2-3 yorgan yapıp geri eve dönüyorum. Biraz kitap okuyorum ve günüm bitiyor. 3 tane yorganı akşama kadar bitiriyorum. Ondan sonra arkadaşlarımla geziyorum. Bazı arkadaşlarıma bu mesleği tavsiye ediyorum. Bu mesleği yapın diyorum. Hem insanlarla tanışıyorsun hem mesleğin oluyor. İnsana her şeyi öğretiyor diyorum" ifadelerini kullandı. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Yorgancılık, yavaş yavaş kaybolan meslekler arasında yerini alıyor. Alıyor almasına ama öyle biri var ki, yaşı küçük yaptıkları ise çok büyük. Gözleri geleceğe umutla bakan pırıl pırıl bir çocuk… 14 yaşındaki Murat Şahin babasının yanında kaybolmaya yüz tutmuş mesleği yaşatmaya çalışıyor. 2 sene önce babasının yanında çırak olarak başlayan lise 1'nci sınıf öğrencisi Murat hem okuyor hem de çalışıyor. 32 yıl önce mesleğe başlayan 41 yaşındaki baba Ali Şahin , "Mesleğe 8 yaşında başladım. Yarım gün okula sonra dükkâna giderdim. Bizim Kilis'te bu meslek meşhurdur. Yorgancılık sektörünü Trabzon'a giden bir ustamız öğrenmiş. Çıraklık zamanımızda Kilis'te bu meslek yapılıyordu. Ankara 'ya geldim. Kendi dükkânımı açtım. Murat okurken aynı zamanda yanımda çalışsın ve bu sanatı öğrensin istedim. Geleceğine yatırım yapsın istedim. Üniversiteyi kazanıp atama bekleyeceği zaman o sırada kendi sanatını yapar diye düşündüm. Yaşı 12 ama sanatta kendini belli etmeye başladı. Gelişimi güzel. İnşallah 2-3 seneye kadar kendi başına yorgan dikebilir hale gelecek. Gelen müşterilerimiz bu çocuk, nasıl yapıyor diyorlar. Memlekette çok çırak var ama Ankara'da yok. Haliyle şaşırıyorlar" ifadelerini kullandı."Sokakta gezeceğine hem işi öğreniyor hem de babasına yardım ediyor" diyen Şahin, "Nevresim dikmeyi, yorgan sopalamasını öğrenecek. Şu anda çıraklık aşamasında… Yaz sezonunda tatil olduğu için bana gelip yardım ediyor. Kış mevsiminde de derslerini bitirdiği zaman bana gelir yardım eder. Sokakta gezeceğine gelip babasına yardım ediyor" şeklinde konuştu. Eski geleneklerin artık kalmadığını söyleyen Şahin, "İç Anadolu'nun yünü bitmez. Bu gelenek devam ediyor. Ama şimdiki nesilde yeni evlenecek çiftler yünü sevmiyoruz diyor. Her şeyin hazırı çıktığı için hazıra kaçmak istiyorlar. Yaz-kış yün yorgan sağlıklı" diye konuştu.MESLEĞIN kendisine çok şey kattığını ve ilerde elektrik mühendisi olmak istediğini belirten Murat ise, " Lise 1'nci sınıfa gidiyorum. Baba mesleğini öğrenmek istiyordum. Babam dikiyordu tuhaf geliyordu. Bende dikiyim diyordum. İlk önce küçük yorganla başladım. Ondan sonra orta, şimdi büyük yorgana geçtim. Babam parçalıyor yorganı bağlıyor. Ben ortalarından dikiyorum. Ben bu mesleği seviyorum. Müşterilerle ilgileniyorum. Yeni insanlar tanıyorum. Bana doğruluğu, çalışmayı, sabretmeyi öğretti. Çünkü sabredip yapmaya devam edersen sonucu güzel oluyor. Büyüyünce elektrik mühendisi olmak istiyorum. Olmazsa garanti meslek baba mesleğini sürdürmek istiyorum"dedi.YORGANCILIK mesleğini okuldaki ve mahallesindeki arkadaşlarına da tavsiye ettiğini söyleyen Murat Şahin, "İlk önce okuldan eve geliyorum. Derslerimi yapıp dükkâna geliyorum. 2-3 yorgan yapıp geri eve dönüyorum. Biraz kitap okuyorum ve günüm bitiyor. 3 tane yorganı akşama kadar bitiriyorum. Ondan sonra arkadaşlarımla geziyorum. Bazı arkadaşlarıma bu mesleği tavsiye ediyorum. Bu mesleği yapın diyorum. Hem insanlarla tanışıyorsun hem mesleğin oluyor. İnsana her şeyi öğretiyor diyorum" ifadelerini kullandı.