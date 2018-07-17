Bayrak açtı gündem oldu

BUGÜN NELER OLDU

maçlıkserüveninde şampiyonu belirleyecek maçilearasında oynandı. Mücadeleeşitlikle devam ederkeneline çarpan topta hakem,uygulamasına başvurdu ve bir süre sonra penaltı kararı verdi.futbolcular, penaltı kararı vermesi için hakemitiraz ederken televizyonda ekrana gelen görüntü dikkat çekti. Futbolcuların hakeme itiraz ettiği sırada kameraların çekim alanına, tribünlere asılanpankartları girdi.topun başına geçenkaleciters köşeye yatırdı ve takımınıöne geçiren golü attı.Penaltı atışı esnasında tribündekipankartları tekrar ekrana geldi. Bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem olurkensosyal medya hesabından finalin oynandığıpankartlarını asan taraftara teşekkür etti.yapılan paylaşımda, "sonra en çok konuşulan kulüp olmamız şampiyona saygımız.boyunca bayrağımızı, armamızı dalgalandıran taraftarımızteşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Yunus Emre ÖZTAŞ