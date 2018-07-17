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Bayrak açtı gündem oldu

’da düzenlenen 2018 ’nın final maçında ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Finalde Ankaragücülü Ali Mutlu’nun kale arkasına açtığı bayrak gündeme oturdu

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Bayrak açtı gündem oldu
64 maçlık 2018 Dünya Kupası serüveninde şampiyonu belirleyecek maç Fransa ile Hırvatistan arasında oynandı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ederken Perisic'in eline çarpan topta hakem, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu ve bir süre sonra penaltı kararı verdi. Fransız futbolcular, penaltı kararı vermesi için hakem Pitana'ya itiraz ederken televizyonda ekrana gelen görüntü dikkat çekti. Futbolcuların hakeme itiraz ettiği sırada kameraların çekim alanına, tribünlere asılan Ankaragücü pankartları girdi. Fransa'da topun başına geçen Antoine Griezmann kaleci Subasic'i ters köşeye yatırdı ve takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

TEŞEKKÜR EDİLDİ
Penaltı atışı esnasında tribündeki Ankaragücü pankartları tekrar ekrana geldi. Bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Ankaragücü Kulübü sosyal medya hesabından finalin oynandığı Moskova'daki Luzhniki Stadı'na Ankaragücü pankartlarını asan taraftara teşekkür etti. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Dünya Kupası'nda Fransa'dan sonra en çok konuşulan kulüp olmamız şampiyona saygımız. Dünya Kupası boyunca bayrağımızı, armamızı dalgalandıran taraftarımız Ali Mutlu'ya teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yunus Emre ÖZTAŞ
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Bayrak açtı gündem oldu
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