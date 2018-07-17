Bayrak açtı gündem oldu

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maçlık 2018 Dünya Kupası
serüveninde şampiyonu belirleyecek maç Fransa
ile Hırvatistan
arasında oynandı. Mücadele 1-1'lik
eşitlikle devam ederken Perisic'in
eline çarpan topta hakem, Video Yardımcı Hakem (VAR)
uygulamasına başvurdu ve bir süre sonra penaltı kararı verdi. Fransız
futbolcular, penaltı kararı vermesi için hakem Pitana'ya
itiraz ederken televizyonda ekrana gelen görüntü dikkat çekti. Futbolcuların hakeme itiraz ettiği sırada kameraların çekim alanına, tribünlere asılan Ankaragücü
pankartları girdi. Fransa'da
topun başına geçen Antoine Griezmann
kaleci Subasic'i
ters köşeye yatırdı ve takımını 2-1
öne geçiren golü attı. TEŞEKKÜR EDİLDİ
Penaltı atışı esnasında tribündeki Ankaragücü
pankartları tekrar ekrana geldi. Bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Ankaragücü Kulübü
sosyal medya hesabından finalin oynandığı Moskova'daki Luzhniki Stadı'na Ankaragücü
pankartlarını asan taraftara teşekkür etti. Twitter'dan
yapılan paylaşımda, "Dünya Kupası'nda Fransa'dan
sonra en çok konuşulan kulüp olmamız şampiyona saygımız. Dünya Kupası
boyunca bayrağımızı, armamızı dalgalandıran taraftarımız Ali Mutlu'ya
teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Yunus Emre ÖZTAŞ