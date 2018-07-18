Başkent Ankara’ya bin 208 proje

ANKARA
İl Koordinasyon Kurulunun 2018 yılı 3. dönem toplantısı, Ankara Valisi
Ercan Topaca başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, bölge müdürleri, il müdürleri ve OSB temsilcileri katıldı. Toplantıda 2018 yılı yatırım programında yer alan projelerin 1 Nisan-30 Haziran dönemi itibariyle durumları hakkında bilgi verildi. 30 Haziran tarihi itibariyle yatırımcı kuruluşlardan alınan izleme raporlarına göre toplam proje sayısının bin 208 olduğu, projelerin toplam bedelinin 34.54 milyar TL, 2018 yılı fiili ödeneğin ise 16 milyar 95 bin TL olduğu ve söz konusu ödeneklerden dönem içerisinde 5 milyar 38 bin TL nakdi harcama yapıldığı belirtildi.