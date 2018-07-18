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El kabir imzaladı

Giriş Tarihi: 18.7.2018
El kabir imzaladı
ANKARAGÜCÜ ile 1 yıllık anlaşma sağlayan El Kabir, "Türkiye'ye döndüğüm için çok mutluyum. Başkanımıza bu camiada bana görev verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bu camiayı Türkiye'de oynadığım zamanlardan biliyorum. Gerçekten muhteşem taraftarlara sahip bir kulübüz. Bir an önce takım arkadaşlarıma kavuşmak ve antrenmanlara başlamak istiyorum" dedi. Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Antalyalyaspor formalarını da giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu son olarak İsveç'in Hacken takımında kiralık olarak oynamıştı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısına Antalyaspor'da başlayan El Kabir, sezonun ikinci yarısında Hacken'e kiralık olarak gönderildi. İsveç ekibinde 9 maça çıkan Faslı forvet 2 gol kaydetti.

Yunus Emre ÖZTAŞ
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El kabir imzaladı
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