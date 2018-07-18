El kabir imzaladı

ANKARAGÜCÜ
ile 1
yıllık anlaşma
sağlayan El Kabir
,
"Türkiye'ye
döndüğüm
için çok mutluyum.
Başkanımıza bu
camiada bana görev verdiği
için kendisine teşekkür
ediyorum. Bu camiayı Türkiye'de
oynadığım
zamanlardan biliyorum.
Gerçekten muhteşem taraftarlara
sahip bir kulübüz. Bir
an önce takım arkadaşlarıma
kavuşmak ve antrenmanlara
başlamak istiyorum"
dedi. Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği
ve Antalya
lyaspor
formalarını da giyen 29
yaşındaki
forvet oyuncusu son olarak İsveç'in Hacken
takımında
kiralık olarak oynamıştı.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısına Antalyaspor'da
başlayan El Kabir
, sezonun ikinci yarısında Hacken'e
kiralık olarak gönderildi. İsveç
ekibinde 9
maça
çıkan Faslı forvet 2
gol kaydetti. Yunus Emre ÖZTAŞ