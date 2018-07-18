Gecekondudan şehitler bahçesine

Bundan 15 yıl öncesine kadar neredeyse tamamı gecekondu olan Altındağ'da dönüşüm çalışmaları meyvelerini verdi. Pek çok kültür merkezinin, spor tesisinin ve modern konutların yükseldiği ilçede birbirinden önemli müzelere kentin nefes alacağı parklar da eklendi. Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki'nin uzun uğraşları sonucu yıkılan bin 900 gecekondunun yerini 210 dönümlük devasa park aldı. Doğantepe Mahallesi'ndeki parka Şehitler Parkı ismi verilirken alana birde tarihi mimari ile inşa edilen cami yapıldı. Taş ve ahşaptan yapılan camiye de yine Şehitler ismi verildi. 4 bin 500 adet yüksek boylu yapraklı ve ibreli ağaç, 400 bin adet ise çalı ve yer örtücü bitki türleri dikilen parkta vatandaşların keyifle vakit geçireceği mekanlar da yer alıyor. YAZICI DA KATILDI
Parkın açılışı AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici
'nin katıldığı törenle açıldı. Açılışta konuşan Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, "Geçen hafta Kudüs Parkı, bu hafta Şehitler Parkı. Artık neredeyse haftada bir yapıyoruz açılışlarımızı… Bugünkü açılış törenimiz, şehitlerimiz adına. Bize düşen görev, bu topraklar için canını feda eden insanların isimlerini çocuklarımızın zihnine kazımaktır. Altındağlıların kalplerinde yaşayan şehitlerimiz, bu park ve cami sayesinde kalplerde daha kalıcı bir yer edinecekler. Bu parkta çocuklar neşe içinde koşup oynayacak, mahalle halkı sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularıyla bu parkta birleştirecek, şehitlerimizin ruhu şad olsun, kabirleri nur dolsun, Allah hepsinden razı olsun" dedi. KARARLI MÜCADELE
Şehitler Parkı'nın yapımı için önemli bir mücadele verdiklerini belirten Tiryaki, "Bu parkın yapımı için kararlı bir mücadele sonucunda bin 900 gecekondunun yıkımını kavgasız gürültüsüz bir biçimde gerçekleştirdik. Altındağ'da yıkmadan bir şey yapmak mümkün değil. İmar planlarını tamamladığımız bölgelerde sosyal donatı, park, okul gibi alanların üzerinde hep gecekondular var. Öncelikle bu gecekonduların yıkımını tamamlamamız gerekiyor. Yaptığımız bu dev park için de bin 900 gecekondu yıkmamız gerekti. Kararlı tavrımızla yıkımlarımızı tamamladık. Park inşaatı hızla tamamlandı. Altındağ'a ve Altındağlılara hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.